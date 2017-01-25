Спортивный комплекс на Итурупе получил новое оборудование

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Курильске открыл свои двери 6 месяцев назад. За это время в спортивном учреждении появились секции по футболу, хоккею, вольной борьбе, плаванию, баскетболу и оздоровительной физкультуре. Для работы отделений, спортивное учреждение закупило новый инвентарь – мячи, доски для плавания, измерительные приборы, ракетки, коньки, лыжи. Несколько дней назад воспитанники отделения по хоккею получили форму, а борцы ковер, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

«Три месяца назад к нам на работу приехал заслуженный тренер России по вольной борьбе Магомеднаби Махмудов. У него уже тренируются 30 человек от 8 до 15 лет. Несколько дней назад они впервые выехали на областные соревнования и представили наш район. Для нас это огромный результат», - рассказывает директор спортивного учреждения.

Сегодня здесь работает 16 человек – медики, инструкторы, тренеры-общественники по месту жительства.

В физкультурно-оздоровительном комплексе занимаются не только дети, но и взрослые. Здесь заработала секция кому за 30. Вместе с тренером они занимаются хоккеем. Также в учреждении работают секции по большому и настольному теннису. Ежедневно комплекс посещают 170 человек. В месяц эта цифра достигает 4 тысяч.

«На базе МБУ «ФОК» проходят соревнования по мини-футболу, баскетболу и волейболу на переходящий Кубок Курильского городского округа, сейчас готовятся лыжники и хоккеисты. Не за горами и время любительской зимней рыбалки, - дополняет директор Евгений Подакин. - Одной из первоочередных задач комплекса является привлечение населения округа к выполнению норм ГТО, и в 2017 году уровень физических возможностей жителей Итурупа будет фиксироваться не только на региональном, но и на федеральном уровне. Ведь желание получить золотой значок ГТО каждый день побуждает наших посетителей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни».

Для пропускного режима закуплены и установлены турникеты, стационарное ограждение, пластиковые карты, браслеты. Автоматическая система позволяет вести статистику посещаемости, пробивать билеты с помощью сканера по штрих-коду.