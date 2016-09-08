Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев

Фото: Андрей Сапрыкин

Иван Чанов и Степан Чернецкий вернулись из Самары на Сахалин со съемок фильма по их сценарию. Название короткометражки изменилось, подкорректирован и сценарий. Если сначала планировалось снять кино "Персонаж" - историю про молодого автора, пишущего книгу, то теперь рабочее название - "Представь, что ты машинист".

"Этот фильм - история о маленьком человеке в большом обществе, об инфантилизме. Короткометражку по нашему сценарию снимал известный московский режиссер Таймураз Эсадзе, роли в фильме исполняли замечательные актеры Самарского академического театра драмы им. Горького. В съемках Иван участвовал как режиссер-практикант, а я был практикантом по производству. Сейчас фильм доозвучивают, монтируют, проводят цветокорректировку. Когда все будет готово, фильм будет заявлен на известные всемирные и росскийские кинофестивали, например, Кинотавр, Берлинский кинофестиваль", - рассказал astv.ru Степан Чернецкий.

Молодые сахалинские сценаристы не собираются останавливаться на достигнутом.

"Мы посмотрели, как проходят съемки, у нас появилось много идей. Теперь хотим создать на Сахалине площадку, на которой можно объединиться с земляками и вместе снимать хорошее достойное кино. Сначала будем общаться в интернете, вместе все продумаем, обсудим. На какой интернет-странице - сообщим дополнительно. Будем рады всем, кому интересно кино", - добавил Степан.

Напомним, Иван Чанов и Степан Чернецкий из Южно-Сахалинска стали победителями конкурса сценариев от самарской киностудии «Три товарища» и выиграли экранизацию своего сценария.