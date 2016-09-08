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Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев
Фото: Андрей Сапрыкин

Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев

Короткометражку планируют показать на всемирных и российских фестивалях

Иван Чанов и Степан Чернецкий вернулись из Самары на Сахалин со съемок фильма по их сценарию. Название короткометражки изменилось, подкорректирован и сценарий. Если сначала планировалось снять кино "Персонаж" - историю про молодого автора, пишущего книгу, то теперь рабочее название - "Представь, что ты машинист".

"Этот фильм - история о маленьком человеке в большом обществе, об инфантилизме. Короткометражку по нашему сценарию снимал известный московский режиссер Таймураз Эсадзе, роли в фильме исполняли замечательные актеры Самарского академического театра драмы им. Горького. В съемках Иван участвовал как режиссер-практикант, а я был практикантом по производству. Сейчас фильм доозвучивают, монтируют, проводят цветокорректировку. Когда все будет готово, фильм будет заявлен на известные всемирные и росскийские кинофестивали, например, Кинотавр, Берлинский кинофестиваль", - рассказал astv.ru Степан Чернецкий.

Молодые сахалинские сценаристы не собираются останавливаться на достигнутом.

"Мы посмотрели, как проходят съемки, у нас появилось много идей. Теперь хотим создать на Сахалине площадку, на которой можно объединиться с земляками и вместе снимать хорошее достойное кино. Сначала будем общаться в интернете, вместе все продумаем, обсудим. На какой интернет-странице - сообщим дополнительно. Будем рады всем, кому интересно кино", - добавил Степан.

Напомним, Иван Чанов и Степан Чернецкий из Южно-Сахалинска стали победителями конкурса сценариев от самарской киностудии «Три товарища» и выиграли экранизацию своего сценария. 

Галерея
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 1
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 2
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 3
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 4
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 5
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 6
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 7
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 8
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 9
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 10
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 11
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 12
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 13
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 14
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 15
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 16
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 17
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 18
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 19
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 20
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 21
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 22
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 23
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев, Фото: 24
Московский режиссер снял фильм с самарскими актерами по сценарию сахалинцев
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:29 +4
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:31
Ждём "Оскара"!)
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+2
Kollekcioner
Написано сегодня, в 14:55
Круто!
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0
Людмила Прокопьевна
Написано сегодня, в 15:12
И я там снялась. В роли бабки-матершиницы
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0
Online
HARON Online
Написано сегодня, в 16:10
Людмила Прокопьевна, наниматели то опытные видно сразу подошли по образу
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0
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