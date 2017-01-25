Полиция Невельска разыскивает пропавшего 29-летнего местного жителя

Если вам что-то известно о местонахождении Владимира Куренного, сообщите об этом

Полиция Невельского района разыскивает без вести пропавшего 29-летнего местного жителя - Владимира Дмитриевича Куренного.

Владимир Куренной 23 января на принадлежащем ему белом автомобиле Toyota Mark II (госномер У 939 ВЕ 125) выехал из Невельска в Южно-Сахалинск. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост- 175-180 см., худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, в районе горла - круглый шрам размером 1 см.

Был одет в синие джинсы и черную куртку

Если вы располагаете информацией о том, где находится Владимир Куренной, сообщите об этом по телефонам: 8 (42436) 61633, 780-720, 8-914-753-48-14, WhatsApp - 89621206698