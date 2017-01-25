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Полиция Невельска разыскивает пропавшего 29-летнего местного жителя

Полиция Невельска разыскивает пропавшего 29-летнего местного жителя

Если вам что-то известно о местонахождении Владимира Куренного, сообщите об этом

Полиция Невельского района разыскивает без вести пропавшего 29-летнего местного жителя - Владимира Дмитриевича Куренного.  

Владимир Куренной 23 января на принадлежащем ему белом автомобиле Toyota Mark II (госномер У 939 ВЕ 125) выехал из Невельска в Южно-Сахалинск. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост- 175-180 см., худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, в районе горла  - круглый шрам размером 1 см.     

Был одет в синие джинсы и черную куртку

Если вы располагаете информацией о том, где находится Владимир Куренной, сообщите об этом по телефонам: 8 (42436) 61633, 780-720, 8-914-753-48-14, WhatsApp - 89621206698

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:19 0
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 12:52
Найдись!!!!! Не заставляй родственников переживать!!!!
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:53
опять 25...
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+1
Sakhalin65
Написано сегодня, в 13:08
Может обойдется.
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+2
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:14
Вова найдись!
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+1
Натали)))
Написано сегодня, в 13:40
27-28 я работала, он заходил в магазин...если не путаю со сменой 23-24...Был вечером, вроде хотел купить сигарет, но таких не было. Был в спортивном костюме.
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+1
Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 14:23
дай бог всё образуется. Терпения и сил родным!
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0
Людмила Прокопьевна
Написано сегодня, в 15:15
Красивый парень. К девкам пошел небось. Вон к моей соседке Верке. Бегает тоже молодой парнишка
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0
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