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Самбисты из Корсакова на морозе облились ледяной водой

Самбисты из Корсакова на морозе облились ледяной водой

Они первыми на Дальнем Востоке приняли участие во Всероссийской акции

Ученики и тренеры детской спортивной школы отделения самбо и борьбы портового города приняли участие во Всероссийской акции. Она стартовала в Белоруси и прошла по многим регионам России. Самбисты вызывают друг друга на своеобразный флешмоб. Его участники должны выйти на улицу и облиться холодной водой.  Островной регион стал первым среди Дальнего Востока.

«Нас не вызывали, мы сами решили принять вызов и таким образом заявить о себе. Наши дети готовы к таким экспериментам, родители тоже. После обливания продолжили тренировку» - рассказывает главный тренер сборной области по самбо Андрей Подгорный.

Сахалинцы вызвали принять участие в акции главного тренера Москвы по самбо Михаила Мартынова и семикратного чемпиона Мира Раиса Халитовича Рахматулина. Всего в сахалинской акции приняли участие 12 человек. Температура воздуха на тот момент составляла минус 15 градусов.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:39 +5
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Комментарии
багз-банни
Написано вчера, в 18:17
Закаляйся,если хочешь быть здоров!..
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 19:58
Браво!!!!
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+5
KsuKsu
Написано вчера, в 22:33
Вот это понимаю акция для нации , не то что пропаганда ориентации

Молодцы ребята!
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+3
Online
Sakh65reg Online
Написано вчера, в 23:04
В здоровом теле-здоровый дух!
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+1
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