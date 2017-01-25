Самбисты из Корсакова на морозе облились ледяной водой

Ученики и тренеры детской спортивной школы отделения самбо и борьбы портового города приняли участие во Всероссийской акции. Она стартовала в Белоруси и прошла по многим регионам России. Самбисты вызывают друг друга на своеобразный флешмоб. Его участники должны выйти на улицу и облиться холодной водой. Островной регион стал первым среди Дальнего Востока.

«Нас не вызывали, мы сами решили принять вызов и таким образом заявить о себе. Наши дети готовы к таким экспериментам, родители тоже. После обливания продолжили тренировку» - рассказывает главный тренер сборной области по самбо Андрей Подгорный.

Сахалинцы вызвали принять участие в акции главного тренера Москвы по самбо Михаила Мартынова и семикратного чемпиона Мира Раиса Халитовича Рахматулина. Всего в сахалинской акции приняли участие 12 человек. Температура воздуха на тот момент составляла минус 15 градусов.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.