Более 70 сахалинских борцов встретились на ковре областного первенства
Участие в соревновании по рукопашному бою приняли спортсмены от 9 до 20 лет
В минувшую субботу в Южно-Сахалинске прошло Первенство островного региона по рукопашному бою. На ковер Политехнического колледжа СахГУ вышли более 70 сильнейших спортсменов от 9 до 20 лет из Корсакова, Анивы, Холмска, Долинска и Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
«У ребят серьезная подготовка. На соревнования приехали не только представители рукопашного боя, но и спортсмены, занимающиеся грепплингом, джиу-джитсу, кикбоксингом, тайским боксом и армейским рукопашным боем», - отметил президент федерации рукопашного боя Сахалинской области Александр Боровиков.
С приветственным словом к спортсменам и болельщикам обратился директор Политехнического колледжа Сергей Шаров. Он поздравил бойцов с открытием Первенства, пожелал честных поединков, уверенных побед и достойных поражений, а также обойтись без травм.
В возрастной категории до 15 лет в самом легком весе до 30 кг победителем стал Айтенир Уланов. Он без труда одолел своего соперника Даниила Гурина, и завоевал свою первую золотую медаль.
«Было тяжело, он бил сильно, но я не сдавался, мне надо было его победить, - сразу после боя поделился спортсмен. - Я уже больше года занимаюсь в федерации грепплинга, и сегодня меня поддерживал мой тренер и папа».
Третье место в этой весовой категории завоевал Георгий Аманбаев.
По итогам турнира лучшую технику боя показал Владимир Полев – победитель в весовой категории 65 кг среди юношей до 15 лет, Константин Кузьминский – победитель в весовой категории 65 кг среди юношей 18-20 лет, а также Расул Абдылдаев – победитель в весовой категории 65 кг среди юношей 16-17 лет.
Результаты соревнований:
33 кг
- Веремьев Максим (Федерация армейского рукопашного боя)
- Чан Роман (Федерация армейского рукопашного боя)
- Курындин Артём (Федерация рукопашного боя)
36 кг
- Николайчук Герман (ск Россия)
- Радьков Михаил (Федерация рукопашного боя)
- Пак Вадим (Федерация армейского рукопашного боя)
39 кг
- Керро Денис (Федерация рукопашного боя)
- Аксютич Юрий (Федерация армейского рукопашного боя)
- Порохин Егор (Федерация рукопашного боя) и Шагинян Роман (Федерация армейского рукопашного боя)
42 кг
- Кусаев Рустам (Федерация рукопашного боя)
- Мордасов Артём (Федерация армейского рукопашного боя)
- Флипов Дмитрий (Федерация кикбоксинга) и Нестеркин Кирилл (Федерация армейского рукопашного боя)
46 кг
- Медведев Максим (Федерация армейского рукопашного боя)
- Ломов Костя (Федерация рукопашного боя)
- Смирнов Николай (Федерация рукопашного боя)
50 кг
- Баймышев Марат (Федерация рукопашного боя)
- Новиков Александр (Федерация рукопашного боя)
- Вон Владислав (Федерация рукопашного боя)
55 кг
- Букарь Дмитрий (Федерация рукопашного боя)
- Полев Виктор (Федерация армейского рукопашного боя)
- Ивашкин Никита (Федерация армейского рукопашного боя)
60 кг
- Дроздов Дмитрий (Федерация кикбоксинга)
- Калуга Данила (СК Колизей)
- Платонов Артём (Федерация армейского рукопашного боя)
65 кг
- Полев Владимир (Федерация рукопашного боя)
- Мирошниченко Андрей (СК КОЛИЗЕЙ)
- Бычков Александр (Федерация рукопашного боя) и Шаповалов Роман (Федерация рукопашного боя)
70 кг
- Иваненко Максим (ск Россия)
- Бабаев Амир (Федерация рукопашного боя)
- Хуцкий Владимир (СК Колизей)
75 кг
- Батыров Нурмухаммед (Федерация рукопашного боя)
- Аскеров Руслан (СК Колизей)
- Латыпов Константин (Холмск)
16-17 лет:
60кг
- Хан Даниил (Колизей)
- Де Владислав (Федерация кикбоксинга)
- Лукин Алексей (Федерация рукопашного боя)
65 кг
- Абдылдаев Расул (Федерация рукопашного боя)
- Ли Владислав (СК Колизей)
- Широков Антон (СК Колизей)
70 кг
- Дмитриев Глеб (Федерация рукопашного боя)
- Куземкин Николай (Федерация рукопашного боя)
- Видякин Олег (Федерация кикбоксинга) и Пак Александр (Федерация рукопашного боя)
75 кг
- Шаргородский Виктор (Федерация рукопашного боя)
- Ли Вадим (СК Колизей)
- Белогорцев Михаил (СК Колизей)
+75 кг
- Эгемназаров Саймык (Федерация кикбоксинга)
- Дубинин Никита (СК Россия)
- Золенко Илья (СК Колизей)
18- 20 лет:
60 кг
- Кин Мо Сен (Федерация рукопашного боя)
- Антонов Кирилл (СК Колизей)
- Бусаев Пётр (СК Россия)
65 кг
- Кузьминский Константин (СК Россия)
- Миронов Андрей (Федерация рукопашного боя)
- Но Альберт
80 кг
- Насыров Александр (Федерация кикбоксинга)
- Абдуганиев Али (Федерация кикбоксинга)
- Каменев Семён (Федерация рукопашного боя)