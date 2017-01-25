Более 70 сахалинских борцов встретились на ковре областного первенства

Участие в соревновании по рукопашному бою приняли спортсмены от 9 до 20 лет

В минувшую субботу в Южно-Сахалинске прошло Первенство островного региона по рукопашному бою. На ковер Политехнического колледжа СахГУ вышли более 70 сильнейших спортсменов от 9 до 20 лет из Корсакова, Анивы, Холмска, Долинска и Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

«У ребят серьезная подготовка. На соревнования приехали не только представители рукопашного боя, но и спортсмены, занимающиеся грепплингом, джиу-джитсу, кикбоксингом, тайским боксом и армейским рукопашным боем», - отметил президент федерации рукопашного боя Сахалинской области Александр Боровиков.

С приветственным словом к спортсменам и болельщикам обратился директор Политехнического колледжа Сергей Шаров. Он поздравил бойцов с открытием Первенства, пожелал честных поединков, уверенных побед и достойных поражений, а также обойтись без травм.

В возрастной категории до 15 лет в самом легком весе до 30 кг победителем стал Айтенир Уланов. Он без труда одолел своего соперника Даниила Гурина, и завоевал свою первую золотую медаль.

«Было тяжело, он бил сильно, но я не сдавался, мне надо было его победить, - сразу после боя поделился спортсмен. - Я уже больше года занимаюсь в федерации грепплинга, и сегодня меня поддерживал мой тренер и папа».

Третье место в этой весовой категории завоевал Георгий Аманбаев.

По итогам турнира лучшую технику боя показал Владимир Полев – победитель в весовой категории 65 кг среди юношей до 15 лет, Константин Кузьминский – победитель в весовой категории 65 кг среди юношей 18-20 лет, а также Расул Абдылдаев – победитель в весовой категории 65 кг среди юношей 16-17 лет.

Результаты соревнований:

33 кг

Веремьев Максим (Федерация армейского рукопашного боя) Чан Роман (Федерация армейского рукопашного боя) Курындин Артём (Федерация рукопашного боя)

36 кг

Николайчук Герман (ск Россия) Радьков Михаил (Федерация рукопашного боя) Пак Вадим (Федерация армейского рукопашного боя)

39 кг

Керро Денис (Федерация рукопашного боя) Аксютич Юрий (Федерация армейского рукопашного боя) Порохин Егор (Федерация рукопашного боя) и Шагинян Роман (Федерация армейского рукопашного боя)

42 кг

Кусаев Рустам (Федерация рукопашного боя) Мордасов Артём (Федерация армейского рукопашного боя) Флипов Дмитрий (Федерация кикбоксинга) и Нестеркин Кирилл (Федерация армейского рукопашного боя)

46 кг

Медведев Максим (Федерация армейского рукопашного боя) Ломов Костя (Федерация рукопашного боя) Смирнов Николай (Федерация рукопашного боя)

50 кг

Баймышев Марат (Федерация рукопашного боя) Новиков Александр (Федерация рукопашного боя) Вон Владислав (Федерация рукопашного боя)

55 кг

Букарь Дмитрий (Федерация рукопашного боя) Полев Виктор (Федерация армейского рукопашного боя) Ивашкин Никита (Федерация армейского рукопашного боя)

60 кг

Дроздов Дмитрий (Федерация кикбоксинга) Калуга Данила (СК Колизей) Платонов Артём (Федерация армейского рукопашного боя)

65 кг

Полев Владимир (Федерация рукопашного боя) Мирошниченко Андрей (СК КОЛИЗЕЙ) Бычков Александр (Федерация рукопашного боя) и Шаповалов Роман (Федерация рукопашного боя)

70 кг

Иваненко Максим (ск Россия) Бабаев Амир (Федерация рукопашного боя) Хуцкий Владимир (СК Колизей)

75 кг

Батыров Нурмухаммед (Федерация рукопашного боя) Аскеров Руслан (СК Колизей) Латыпов Константин (Холмск)

16-17 лет:

60кг

Хан Даниил (Колизей) Де Владислав (Федерация кикбоксинга) Лукин Алексей (Федерация рукопашного боя)

65 кг

Абдылдаев Расул (Федерация рукопашного боя) Ли Владислав (СК Колизей) Широков Антон (СК Колизей)

70 кг

Дмитриев Глеб (Федерация рукопашного боя) Куземкин Николай (Федерация рукопашного боя) Видякин Олег (Федерация кикбоксинга) и Пак Александр (Федерация рукопашного боя)

75 кг

Шаргородский Виктор (Федерация рукопашного боя) Ли Вадим (СК Колизей) Белогорцев Михаил (СК Колизей)

+75 кг

Эгемназаров Саймык (Федерация кикбоксинга) Дубинин Никита (СК Россия) Золенко Илья (СК Колизей)

18- 20 лет:

60 кг

Кин Мо Сен (Федерация рукопашного боя) Антонов Кирилл (СК Колизей) Бусаев Пётр (СК Россия)

65 кг

Кузьминский Константин (СК Россия) Миронов Андрей (Федерация рукопашного боя) Но Альберт

80 кг