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Сахалинские легкоатлеты завоевали пять медалей чемпионата ДФО

Сахалинские легкоатлеты завоевали пять медалей чемпионата ДФО

Участниками состязаний стали почти 150 спортсменов

В Хабаровске состоялся чемпионат Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике. Участниками состязаний стали почти 150 спортсменов из Еврейской Автономной, Амурской, Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, Республики Саха (Якутия). Островные легкоатлеты завоевали на этих стартах пять медалей.

Две из них в активе самой быстрой бегуньи Сахалина Карины Глебовой. Мастер спорта из Южно-Сахалинска финишировала второй на дистанции 60 метров (7,81 секунды) и стала чемпионкой ДФО в беге на 200 метров (25,82 секунды).

В беге на 800 метров второе место занял самый титулованный легкоатлет островного региона Роман Трубецкой. Его результат – 1.54,45 секунды. Он проиграл чемпиону всего лишь 0,3 секунды.

В забеге на 1500 метров второе место занял Ильяс Нургалиев (4.02,06 секунды), а Олег Сергеев – серебряный призер в беге на 3000 метров (8.41,2 секунды).

Таким образом, в активе сахалинцев одна золотая и четыре серебряные награды. По итогам соревнований Карина Глебова, Ильяс Нургалиев и Олег Сергеев завоевали право выступить на первенстве России среди молодежи до 23 лет (Санкт-Петербург, 10 – 12 февраля). Кроме того, Олег Сергеев вместе с Романом Трубецким выйдут на старт чемпионата страны (Москва, 19 – 21 февраля).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

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Сахалинские легкоатлеты завоевали пять медалей чемпионата ДФО, Фото: 1
Сахалинские легкоатлеты завоевали пять медалей чемпионата ДФО, Фото: 2
Сахалинские легкоатлеты завоевали пять медалей чемпионата ДФО, Фото: 3
Сахалинские легкоатлеты завоевали пять медалей чемпионата ДФО, Фото: 4
Сахалинские легкоатлеты завоевали пять медалей чемпионата ДФО, Фото: 5
Сахалинские легкоатлеты завоевали пять медалей чемпионата ДФО, Фото: 6
Сахалинские легкоатлеты завоевали пять медалей чемпионата ДФО
Автор: Лиза Ре, вчера, в 21:05 +1
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 23:44
Поздравляю сахалинских легкоатлетов завоевавших пять медалей чемпионата ДФО!!!
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