Соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета начались на Сахалине

В Южно-Сахалинске в тире СОШ№3 состоялся I этап Кубка Сахалинской области по практической стрельбе из пневматического пистолета. Данные старты открыли череду состязаний сезона 2017 года. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов. Стрелки боролись за медали в серийном и стандартном классах.

Кубок проходил по правилам «Русской мини-стали», которые позволили спортсменам показать навыки исполнения всех базовых элементов. В результате упорной борьбы в 6 стандартных скоростных упражнениях призерами в своих классах стали Сергей Советников, Юрий Андрейко, Виктор Лисицын и Екатерина Андрейко. Победителем в стандартном классе стал Сергей Серегин, а в серийном — Сергей Хе.

В течение года Федерацией практической стрельбы Сахалинской области планируется проведение Кубков и Чемпионатов по всем дисциплинам: карабину, ружью, пистолету и пневматическому пистолету.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.