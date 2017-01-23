Для участия в юбилейной «Лыжне России–2017» сахалинцам необходимо пройти медосмотр

До старта самого массового зимнего праздника - "Лыжня России" еще больше двух недель. Принять участие в нем может любой желающий сахалинец. Для этого необходимо пройти регистрацию, которая осуществляется при наличии справки-допуска от врача. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Взрослое население от 18 лет может получить его двумя способами. Во-первых, обратиться в поликлинику по месту жительства. Где врач-терапевт на приеме выдаст соответствующую бумагу. Обращаем ваше внимание, что в справке обязательно должно быть указано - допущен для участия в "Лыжне России". Второй вариант - обратиться в Центр здоровья Сахалинского областного врачебно-физкультурного диспансера (ул. Хабаровская, 29а). При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.

- В этом году прохождение медосмотров для участников начинаем намного заранее - с 25 января по 10 февраля. Это сделано для того, чтобы не создавалось очередей, и люди могли выбрать удобное для себя время и день, - отмечает главный врач врачебно-физкультурного диспансера Анжела Курьянова.

Все обратившиеся смогут сдать кровь и проверить показатели сахара и холестерина, сдать ЭКГ, узнать вес и рост, измерить артериальное давление, узнать количество жировой ткани и воды в организме, функцию легких. Этих показателей достаточно для того, чтобы понять в каком состоянии находится организм, и готов ли он к физическим нагрузкам.

Пройти обследование в "Центре здоровья" могут не только участники соревнований, спортсмены, учащиеся спортивных учреждений, но и все сахалинцы старше 18 лет. Для этого необходимо позвонить в регистратуру и записаться на осмотр по телефону: 42-47-12.