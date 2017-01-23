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Зимние Дни здоровья начались в Сахалинской области

Зимние Дни здоровья начались в Сахалинской области

Каждую субботу в течение всего холодного сезона жители региона смогут бесплатно воспользоваться инвентарем для лыжных прогулок

 
Каждую субботу в течение всего холодного сезона жители региона смогут бесплатно воспользоваться инвентарем для лыжных прогулок. Выдавать снаряжение в рамках проекта «Доступные лыжи» будут как в областном центре, так и в районах. Об этом сообщает пресс-служба правательства области. 
 
Открытие Дней здоровья состоялось 27 января в Южно-Сахалинске, на запасном поле стадиона «Спартак». Здесь собралось более 100 любителей активного отдыха, которые приняли участие в массовом лыжном забеге. Для них были организованы пункты обогрева и бесплатного питания – всех желающих угощали солдатской кашей и горячим чаем из сахалинских ягод.
Перед стартом инструкторы подробно разъяснили условия соревнований: мужчинам была предложена дистанция 3 километра, женщинам – на 1000 метров меньше. Для детей и людей старшего возраста, которых также привлек забег, длина трассы строго не устанавливалась.
Начало гонке было положено после основательной разминки и зарядки, обязательной для всех. После этого лыжники стартовали единой группой и ушли на дистанцию. Уже через считанные минуты судьи встречали на финише победителей.
- Для меня лыжи – хобби, приятное и интересное увлечение, - сообщила южносахалинка Оксана Федорова, показавшая второе время у женщин. - Вся моя семья «стоит» на горных лыжах. А вот мне больше нравятся  беговые. Стараюсь как можно чаще совершать лыжные прогулки. Это дает организму новые жизненные силы и помогает справиться со стрессами. Хочется, чтобы как можно чаще на Сахалине организовывали подобные Дни здоровья.
У мужчин первым финишную черту пересек губернатор. Для Олега Кожемяко участие в подобных состязаниях уже стало привычным.
-  Мы видим, что число любителей активного зимнего отдыха на Сахалине неуклонно растет. И стараемся последовательно создавать условия для тех, кому по душе занятия спортом. Важно, что необходимая инфраструктура создается не только в Южно-Сахалинске, но и в районах. Только за последнее время открылись горнолыжные подъемники в Невельском, Холмском и Томаринском районах. А в селе Горнозаводск начала работать новая лыжная база. Дополнительный импульс развитию зимних видов спорта в регионе должны придать первые в истории нашей страны зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Сегодня Сахалин является наиболее вероятным претендентом на их проведение, - сказал глава области.
- Начало новой  спортивной традиции - по проведению в Сахалинской области Дней здоровья - было положено в прошлом году. Сегодня во всех муниципальных образованиях организован бесплатный прокат лыж по субботам. Вдобавок к этому в районах еженедельно проводятся массовые спортивные мероприятия. Как результат – значительно выросло количество жителей региона, систематически занимающихся беговыми лыжами. Сегодня  оно превышает 8 тысяч человек, - отметил министр спорта и молодежной политики Антон Зайцев. 
Южносахалинцам на бесплатной основе предоставляются более 1000 комплектов лыжного инвентаря, добавил он. На данный момент потребности горожан в этом виде спортивного снаряжения полностью обеспечены. В ближайших планах профильного министерства – строить новые объекты для занятий зимними видами спорта в Макаровском, Александровск-Сахалинском и Холмском районах.
Победителей сегодняшних лыжных соревнований наградили дипломами и кубками. Почетный приз – «За волю к победе» был вручен иностранному участнику гонки, генеральному консулу Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано.
- Сегодня я впервые встал на беговые лыжи и с удовольствием, по приглашению сахалинского губернатора, принял участие в спортивном празднике. Преодолел всю мужскую дистанцию – 3 километра, правда, не очень быстро. Рекомендую всем заниматься спортом, потому что это хорошо не только для здоровья. Через спорт вырабатывается стремление к лучшему результату во всем, стремление добиваться успеха и побеждать, - сказал    Рюити Хирано.
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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:29 +3
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