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Край света-2017 начнется в августе

Край света-2017 начнется в августе

Организаторы учли прошлые ошибки и сместили сроки проведения кинофестиваля

VII Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» 2017 года планируется провести в период с 27 августа (День российского кино) по 3 сентября. Члены оргкомитета поддержали это предложение и утвердили данные сроки.Об этом сообщает пресс-служба мсинистерства культуры сахалинской области. 
 
В конкурсную программу кинофестиваля «Край света» включат 12 кинокартин. Об этом заявил секретарь Союза кинематографистов России, сопредседатель оргкомитета Сергей Новожилов на первом в этом году заседании оргкомитета кинофорума.
 
Сформированы основные направления концепции «Край света» 2017 года. Во внеконкурсных программах большое внимание будет уделено фильмам, ориентированным на детскую и семейную аудиторию (игровые полнометражные картины, анимация, образовательные анимационные циклы и другие). Кроме того, одной из внеконкурсных программ предполагается программа, ориентированная на зрителей с ограниченными возможностями здоровья по слуху.
 
Среди внеконкурсных программ зрителям будут подготовлены «Фест?хиты», «Short?хиты», Ретроспективы знаменитых режиссеров, «КиноАрт. Россия», «Кино для всей семьи» (6+), Азиатской анимации, Документальные программы и другие.
 
Как и в прошлом году организаторы планируют продолжить показ фильмов сахалинских режиссеров, проведение концертов, выставок, творческих встреч, конференций, дискуссий Q&A. Сохраниться и образовательная часть для молодежи и подростков.
 
«Дирекция кинофестиваля проанализировала работу в 2016 году, сделала выводы. Мы увидели, что в Сахалинской области активные зрители. Поэтому в конце прошлого года с целью изучения пожеланий, мнений и конструктивных идей от жителей и гостей Сахалинской области был организован опрос. Все письма обязательно будут рассмотрены и при возможности учтены при формировании программ», — отметил С.Новожилов.
 
Опрос продолжится до 1 марта 2017 года. Перечень вопросов, по которым проводится опрос, опубликован на сайте кинофестиваля – sakhalinfilmfestival.ru. Письма необходимо направлять на электронный адрес: mail@sakhalinfilmfestival.ru.
 
 
В завершение заседания министр культуры и архивного дела Сахалинской области Алексей Самарин представил членам оргкомитета нового директора государственного автономного учреждения культуры «Сахалинское кинодосуговое объединение» Дмитрия Орлова, назначенного на эту должность по результатам конкурса.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:04 +2
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:40
опять фигню показывать будут.)))))
а где же Privat?...где же Brazzers?..где Тинто Брасс в конце то концов????
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+1
lvista
Написано сегодня, в 10:56
Увидели, что на Сахалине активный зритель...
мда...что уж тут скажешь...т.е. предыдущие годы не в счет? Новожилова не было, поэтому не видели? А еще увидели что нибудь? Что Пельша не надо, что доступность бы увеличить, что зритель любит думать над фильмами...в 16м одни меньшинства продвигали, а в 17м упор на мультики и семейное кино...из крайности в крайность...потом возмутятся, что так старались, а все опять недовольны.
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+3
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