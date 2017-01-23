Край света-2017 начнется в августе

VII Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» 2017 года планируется провести в период с 27 августа (День российского кино) по 3 сентября. Члены оргкомитета поддержали это предложение и утвердили данные сроки.Об этом сообщает пресс-служба мсинистерства культуры сахалинской области.

В конкурсную программу кинофестиваля «Край света» включат 12 кинокартин. Об этом заявил секретарь Союза кинематографистов России, сопредседатель оргкомитета Сергей Новожилов на первом в этом году заседании оргкомитета кинофорума.

Сформированы основные направления концепции «Край света» 2017 года. Во внеконкурсных программах большое внимание будет уделено фильмам, ориентированным на детскую и семейную аудиторию (игровые полнометражные картины, анимация, образовательные анимационные циклы и другие). Кроме того, одной из внеконкурсных программ предполагается программа, ориентированная на зрителей с ограниченными возможностями здоровья по слуху.

Среди внеконкурсных программ зрителям будут подготовлены «Фест?хиты», «Short?хиты», Ретроспективы знаменитых режиссеров, «КиноАрт. Россия», «Кино для всей семьи» (6+), Азиатской анимации, Документальные программы и другие.

Как и в прошлом году организаторы планируют продолжить показ фильмов сахалинских режиссеров, проведение концертов, выставок, творческих встреч, конференций, дискуссий Q&A. Сохраниться и образовательная часть для молодежи и подростков.

«Дирекция кинофестиваля проанализировала работу в 2016 году, сделала выводы. Мы увидели, что в Сахалинской области активные зрители. Поэтому в конце прошлого года с целью изучения пожеланий, мнений и конструктивных идей от жителей и гостей Сахалинской области был организован опрос. Все письма обязательно будут рассмотрены и при возможности учтены при формировании программ», — отметил С.Новожилов.

Опрос продолжится до 1 марта 2017 года. Перечень вопросов, по которым проводится опрос, опубликован на сайте кинофестиваля – sakhalinfilmfestival.ru. Письма необходимо направлять на электронный адрес: mail@sakhalinfilmfestival.ru.

В завершение заседания министр культуры и архивного дела Сахалинской области Алексей Самарин представил членам оргкомитета нового директора государственного автономного учреждения культуры «Сахалинское кинодосуговое объединение» Дмитрия Орлова, назначенного на эту должность по результатам конкурса.