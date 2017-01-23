Циклон оставил без света село Поречье

В селе Поречье Углегорского района в результате циклона отключилось электричество. К ремонтно - восстановительным работам привлечено 5 человек и 1 единица техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Сахалинской области. В остальном, по состоянию на 10.00 все объекты жизнеобеспечения региона работаю в штатном режиме.

Аэропорт г. Южно-Сахалинск осуществляет выпуск и прием воздушных судов. Паромная переправа Ванино – Холмск открыта. Железная дорога Сахалинской области функционирует без нарушений. Проезд по всем дорогам Сахалинской области осуществляется без ограничений.

Напомним, что днем 28 января на территории Поронайского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Тымовского, Охинского, Ногликского, и Углегорского района ожидалась сильная метель, с видимостью менее 500 м, ветер 19-24 м/с, сильный снег (7-19 мм).

Кроме того, 28 января на территории Томаринского, Макаровского, Холмского и Невельского районов прогнозировалось усиление ветра 20-25 м/с, метель. 29 января на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозируется усиление ветра 25-30 м/с, метель.