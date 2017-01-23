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Циклон оставил без света село Поречье

Циклон оставил без света село Поречье

В Углегорском районе идут ремонтные работы

В селе Поречье Углегорского района в результате циклона отключилось электричество. К ремонтно - восстановительным работам привлечено 5 человек и 1 единица техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Сахалинской области. В остальном, по состоянию на 10.00 все объекты жизнеобеспечения региона работаю в штатном режиме.

Аэропорт г. Южно-Сахалинск осуществляет выпуск и прием воздушных судов. Паромная переправа Ванино – Холмск открыта. Железная дорога Сахалинской области функционирует без нарушений. Проезд по всем дорогам Сахалинской области осуществляется без ограничений.

 Напомним, что днем 28 января на территории Поронайского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Тымовского, Охинского, Ногликского, и Углегорского района ожидалась сильная метель, с видимостью менее 500 м, ветер 19-24 м/с, сильный снег (7-19 мм).

 Кроме того, 28 января на территории Томаринского, Макаровского, Холмского и  Невельского районов прогнозировалось усиление ветра 20-25 м/с, метель. 29 января на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозируется усиление ветра 25-30 м/с, метель.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:49 +2
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Комментарии
Зайчег
Написано сегодня, в 11:14
Зачем на Сахалине ,2-а Поречья?Какое нибудь переименовать не судьба?
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+4
VULKAN
Написано сегодня, в 11:32
Зайчег, А в каком ещё районе есть?
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+2
Sakh65ru
Написано сегодня, в 11:50
VULKAN, Макаровском
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 11:58
Sakh65ru, Спасибо за подсказку!
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+2
Еще 3 комментария
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