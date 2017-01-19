Волейболисты «Элвари Сахалин» отправились в Калугу

Сегодня волейболисты «Элвари Сахалин» вылетают в Калугу. В этом древнерусском городе пройдет пятый тур чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б». Островитянам предстоит провести по два матча с местной «Окой» и «Технологом-Белогорьем» из Белгорода, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

На сегодняшний день «Элвари Сахалин» опережает своих оппонентов. В активе островитян 26 очков. «Технолог-Белогорье» набрал 24, а «Ока» - всего 6. Однако это не значит, что сахалинцев ждет легкая прогулка. На своей площадке сюрприз может преподнести даже аутсайдер. А силу «Технолога» «Элвари» уже успел испытать в первом туре в Южно-Сахалинске, когда после победы в трех партиях хозяева площадки проиграли повторный матч со счетом 1:3.

Не хотелось бы повторения такого развития событий. Тем более что сейчас любая потеря очков может оказаться фатальной. ВК «Владимир», сыгравший на четыре матча больше, чем островитяне, опережает их на 13 очков.

Поэтому, даже выиграв четыре матча без тай-брейка, «Элвари» все равно останется на четвертой строчке турнирной таблицы. Правда, в таком случае отставание от соперника скукожится до минимума. И, соответственно, чем больше очков потеряют сахалинцы в Оке, тем больше будет отставание от тройки лидеров, и тем сложнее им будет пробиться в финал чемпионата.

Расписание игр «Элвари Сахалин»: