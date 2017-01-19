smolensk-i.ru
Два человека покончили с собой в Охинском районе
Обстоятельства устанавливают следователи
22 января в следственный отдел Охи СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в сарае во втором переулке улицы Рабочей в селе Тунгор обнаружено тело 39-летнего местного жителя.
24 января в одной из квартир дома №31 по улице Дзержинского в Охе было обнаружено тело 28-летнего хозяина квартиры.
Как сообщили astv.ru в областном следкоме, в ходе осмотра мест происшествий установлено, что мужчины покончили жизнь самоубийством.
Следственным отделом по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области проводятся проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет вынесено процессуальное решение.
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я начинаю сомневаться,что в течение прошедшего года по сегодняшний день прям все как сговорились...или просто менты понимают,что "глухарь" и списывают на суицид?... в теме то кто?..следак да судмедэксперт.....а там поди докажи обратное..
Не берусь канеш утверждать,но прям уж слишком много таких смертей...