Два человека покончили с собой в Охинском районе

smolensk-i.ru

22 января в следственный отдел Охи СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в сарае во втором переулке улицы Рабочей в селе Тунгор обнаружено тело 39-летнего местного жителя.

24 января в одной из квартир дома №31 по улице Дзержинского в Охе было обнаружено тело 28-летнего хозяина квартиры.

Как сообщили astv.ru в областном следкоме, в ходе осмотра мест происшествий установлено, что мужчины покончили жизнь самоубийством.

Следственным отделом по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области проводятся проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет вынесено процессуальное решение.