новости
новости
Регистрация
Два человека покончили с собой в Охинском районе
smolensk-i.ru

Два человека покончили с собой в Охинском районе

Обстоятельства устанавливают следователи

22 января в следственный отдел Охи СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в сарае во втором переулке улицы Рабочей в селе Тунгор обнаружено тело 39-летнего местного жителя.

24 января в одной из квартир дома №31 по улице Дзержинского в Охе было обнаружено тело 28-летнего хозяина квартиры.

Как сообщили astv.ru  в областном следкоме, в ходе осмотра мест происшествий установлено, что мужчины покончили жизнь самоубийством.

Следственным отделом по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области проводятся проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет вынесено процессуальное решение. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:51 +3
Другие статьи по темам
Событие
самоубийствосуицид
Место
ОхаТунгор
Популярное на ASTV
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
Более 70 детей эвакуировали из школы в Советском из-за землетрясения
Более 70 детей эвакуировали из школы в Советском из-за землетрясения
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:56
меня очень пугают эти сводки....
я начинаю сомневаться,что в течение прошедшего года по сегодняшний день прям все как сговорились...или просто менты понимают,что "глухарь" и списывают на суицид?... в теме то кто?..следак да судмедэксперт.....а там поди докажи обратное..
Не берусь канеш утверждать,но прям уж слишком много таких смертей...
Ответить
+3
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 13:00
Добрый человек, жизнь сейчас сложная... вот и вешается.
Ответить
+3
ИринаХ
Написано сегодня, в 13:05
Ankaiztanka, а у кого она сейчас легкая? здесь совсем другие причины
Ответить
+5
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 13:11
ИринаХ, ну те, кто эмоционально неустойчив, другого выхода просто не видят.
Ответить
+1
Еще 2 комментария
Online
КиР84 Online
Написано сегодня, в 13:07
Ужас! Люди уже не верят в лучшее((
Ответить
+5
Naira
Написано сегодня, в 13:24
Сломались... жаль
Ответить
+3
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 13:47
Возраст вроде еще рабочий. Зачем спешить туда где не ждут.
Ответить
+1
Online
Дедушка Мороз Online
Написано сегодня, в 14:00
...................
Ответить
+2
Online
Дедушка Мороз Online
Написано сегодня, в 14:01
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ответить
+2
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 14:27
Жаль, совсем еще не старые, молодые люди
Ответить
0
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 14:39
отчего люди вешаются, явно не от хорошей жизни, вон две фотки от Дедушки Мороза говорят сами за себя, властям давно насрать на простой люд, который просто не видит другого выхода, как уйти из этой опостылой жизни
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Герман Зверев избран главой Всероссийской рыбопромышленной ассоциации
Герман Зверев избран главой Всероссийской рыбопромышленной ассоциации
Волейболисты «Элвари Сахалин» отправились в Калугу
Волейболисты «Элвари Сахалин» отправились в Калугу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru