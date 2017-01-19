Двое суток водитель завалившегося бензовоза ждет помощи в Углегорском районе

фото uglegorsk.news

На трассе Углегорск — Бошняково, перед селом Лесогорским, двое суток в кювете, завалившись набок, лежит бензовоз. При этом видимых повреждений у автомобиля нет, пишут "Углегорские новости".

По словам очевидцев, водитель находится в кабине всё это время (два дня) и отказывается покидать бензовоз, надеясь, что скоро придёт помощь.

Другой очевидец рассказал, что ездил проведать потерпевшего, и отвозил ему еду. Наш собеседник отметил, что автомобиль стащило в кювет, потому что дорога была очень скользкой.