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Двое суток водитель завалившегося бензовоза ждет помощи в Углегорском районе
фото uglegorsk.news

Двое суток водитель завалившегося бензовоза ждет помощи в Углегорском районе

Мужчина отказывается покидать автомобиль

На трассе Углегорск — Бошняково, перед селом Лесогорским, двое суток в кювете, завалившись набок, лежит бензовоз. При этом видимых повреждений у автомобиля нет, пишут "Углегорские новости".

По словам очевидцев, водитель находится в кабине всё это время (два дня) и отказывается покидать бензовоз, надеясь, что скоро придёт помощь.

Другой очевидец рассказал, что ездил проведать потерпевшего, и отвозил ему еду. Наш собеседник отметил, что автомобиль стащило в кювет, потому что дорога была очень скользкой.

сегодня, в 12:05 +2
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Комментарии
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 12:09
Конечно. В противном случае купит все топливо в случае кражи.
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:11 Отредактированно сегодня, в 12:11
Кошмар, и всем до фени? А если он там помрет? Чей бензовоз-то?
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+12
Online
Дедушка Мороз Online
Написано сегодня, в 12:11
Это Углегорск
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+4
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 12:17
Нечего было в кювет съезжать. Да и кто ему помогать то должен? Вот чей бензовоз, тот пусть и помогает.
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−9
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 12:25
BENIS, В вас наверно человеческий фактор вообще отсутствует.
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+5
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 12:28
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а,
При чем тут фактор. Есть хозяин бензовоза и вытащить автомобиль его прямая заинтересованность.
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−4
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 12:29
BENIS, Но он же один его не вытащит, нужно понимать. Почему не помочь то?
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+3
Еще 5 комментариев
Online
КиР84 Online
Написано сегодня, в 13:05
Да уж!!! И владельцу пофиг...
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+1
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 13:44
Бывают и такие работодатели.
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+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 14:14
А ему самому топлива хватит, чтобы прожить там эти дни?. Конечно это полная безответственность владельца бензовоза и халатность коммунальных служб Углегорского района.
И никто не может ему помочь.
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+3
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Crysis Online
Написано сегодня, в 14:44
реальный мужик
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