новости
новости
Регистрация
Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах

Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах

Занятия проходят во время уроков физкультуры

25 января в Южно-Сахалинске стартовал проект «Горные лыжи в школу». На горе Парковая учащиеся третьих-четвертых классов школ островной столицы познакомились с азами горнолыжного спорта, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

- Я рада, что вы все такие спортивные. Очень надеюсь, что сегодняшнее занятие даст вам импульс для занятий спортом, и вы вырастите в больших чемпионов, – приветствовала участников проекта директор департамента физкультуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Ирина Радыгина.

Сразу после этого начались «Веселые старты». Будущие звезды горнолыжного спорта увлеченно участвовали в конкурсах, шумно радуясь успехам своих друзей.

Затем тренеры повели ребят на небольшую возвышенность, где, проведя небольшой инструктаж по технике безопасности, показали им, как нужно правильно спускаться вниз по склону.

- Конечно, с первого раза получается далеко не у всех. Но все равно, заметно, кто имеет спортивные навыки, а кто вообще первый раз на тренировке. Кто-то уже стоял на беговых лыжах, поэтому ему проще. Но ничего – научим всех! – пообещала тренер Ольга Желтова.

СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду специально для этого проекта закупила 180 комплектов оборудования. Теперь учащимся начальных классов есть в чем обучаться слалому и супергиганту.

Галерея
Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах, Фото: 1
Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах, Фото: 2
Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах, Фото: 3
Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах, Фото: 4
Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах, Фото: 5
Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах, Фото: 6
Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах, Фото: 7
Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах, Фото: 8
Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах, Фото: 9
Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах, Фото: 10
Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах, Фото: 11
Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:20 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинскшколагора ПарковаяГородуха
Прочее
горные лыжифизкультурашкольники"Лыжи в школу"
Популярное на ASTV
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
AnnaAnna
Написано сегодня, в 14:46
Категорически против внедрения этого вида спорта в школах! Он чрезвычайно травматичен и по полезности для здоровья несравним с беговыми лыжами. А к чему его в школы потащили, вполне понятно - "подсаживать" детей на дорогостоящее удовольствие, чтобы было, кому прибыль "Горному воздуху" обеспечивать. Если моему ребенку начнут это преподавать, буду писать отказ.
Ответить
0
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 14:57
AnnaAnna, так-то дети учатся кататься на Парковой. Горные лыжи травмоопасные, когда в голове свистит ветер, но ведь можно просто кататься без желание получить порцию адреналина. И как я понимаю, этот проект нужен не для того, чтобы родители доставали деньги из кошельков, а чтобы дети хоть когда-то и хоть в каком-то виде могли подышать свежим воздухом.
Ответить
+4
AnnaAnna
Написано сегодня, в 15:36
Дядя_Федор, почему на беговых нельзя гулять на свежем воздухе? Когда я в школе училась, мы так и делали.
Ответить
0
Shinshila
Написано сегодня, в 15:37
AnnaAnna, А мы очень рады, что наши дети могут заниматься таким видом спорта!!! И хотим сказать огромное спасибо всем, кто создал такой проект! Это гораздо лучше, чем сидеть дома с планшетом или в компьютере.
Ответить
0
Еще 11 комментариев
Екатерина Т.
Написано сегодня, в 15:50
А в каких школах этот вида спорта предлагают и какие классы участвуют. Что только третиклашки?
Ответить
0
Shinshila
Написано сегодня, в 15:51
Екатерина Т., 21 школа, 2 класс
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Грузовой поезд зацепил иномарку в Холмске
Грузовой поезд зацепил иномарку в Холмске
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru