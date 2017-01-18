Школьников Южно-Сахалинска учат кататься на горных лыжах

25 января в Южно-Сахалинске стартовал проект «Горные лыжи в школу». На горе Парковая учащиеся третьих-четверты х классов школ островной столицы познакомились с азами горнолыжного спорта, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

- Я рада, что вы все такие спортивные. Очень надеюсь, что сегодняшнее занятие даст вам импульс для занятий спортом, и вы вырастите в больших чемпионов, – приветствовала участников проекта директор департамента физкультуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Ирина Радыгина.

Сразу после этого начались «Веселые старты». Будущие звезды горнолыжного спорта увлеченно участвовали в конкурсах, шумно радуясь успехам своих друзей.

Затем тренеры повели ребят на небольшую возвышенность, где, проведя небольшой инструктаж по технике безопасности, показали им, как нужно правильно спускаться вниз по склону.

- Конечно, с первого раза получается далеко не у всех. Но все равно, заметно, кто имеет спортивные навыки, а кто вообще первый раз на тренировке. Кто-то уже стоял на беговых лыжах, поэтому ему проще. Но ничего – научим всех! – пообещала тренер Ольга Желтова.

СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду специально для этого проекта закупила 180 комплектов оборудования. Теперь учащимся начальных классов есть в чем обучаться слалому и супергиганту.