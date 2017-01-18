Грузовой поезд зацепил иномарку в Холмске

фото очевидцев

Сегодня днем, 25 января в Холмске, недалеко от мясокомбината (район серных источников) грузовой поезд зацепил автомобиль Toyota Cami.

Как сообщили astv.ru в пресс-службе Сахалинского региона дальневосточной железной дороги, инцидент произошел на 58 км железнодорожной линии Шахта - Ильинское. Машину припарковали недалеко от железнодорожных путей. Иномарку зацепило подножкой третьего вагона грузового состава.

Автомобиль получил механические повреждения - у машины оторвало бампер, люди не пострадали. Поезд продолжил движение по маршруту Холмск - Невельск.