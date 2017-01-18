фото очевидцев
Грузовой поезд зацепил иномарку в Холмске
Инцидент произошел днем 25 января
Сегодня днем, 25 января в Холмске, недалеко от мясокомбината (район серных источников) грузовой поезд зацепил автомобиль Toyota Cami.
Как сообщили astv.ru в пресс-службе Сахалинского региона дальневосточной железной дороги, инцидент произошел на 58 км железнодорожной линии Шахта - Ильинское. Машину припарковали недалеко от железнодорожных путей. Иномарку зацепило подножкой третьего вагона грузового состава.
Автомобиль получил механические повреждения - у машины оторвало бампер, люди не пострадали. Поезд продолжил движение по маршруту Холмск - Невельск.
Галерея
3 Грузовой поезд зацепил иномарку в Холмске
Между железной дорогой и автомобильной дорогой вплотную припарковаться при всём желании не возможно...
И вообще,поналожили тут понимаешь железнорожных путей,людям и так парковаться негде,а вы тут со своими поездами!!
Ещё и водятела бедного обидели!..ироды!
да беспредел какой то,разьездились тут поезда,управы на них нет.))))
Вот заголовок новостей на сегодня