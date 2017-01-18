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Грузовой поезд зацепил иномарку в Холмске
фото очевидцев

Грузовой поезд зацепил иномарку в Холмске

Инцидент произошел днем 25 января

Сегодня днем, 25 января в Холмске, недалеко от мясокомбината (район серных источников) грузовой поезд зацепил автомобиль Toyota Cami.

Как сообщили astv.ru в пресс-службе Сахалинского региона дальневосточной железной дороги, инцидент произошел на 58 км железнодорожной линии Шахта - Ильинское. Машину припарковали недалеко от железнодорожных путей. Иномарку зацепило подножкой третьего вагона грузового состава. 

Автомобиль получил механические повреждения -  у машины оторвало бампер, люди не пострадали. Поезд продолжил движение по маршруту Холмск - Невельск. 

Галерея
Грузовой поезд зацепил иномарку в Холмске, Фото: 1
Грузовой поезд зацепил иномарку в Холмске, Фото: 2
Грузовой поезд зацепил иномарку в Холмске, Фото: 3
Грузовой поезд зацепил иномарку в Холмске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:36 +4
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Комментарии
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 14:41
Как вы заколебали, курицы безмозглые... одна в рыбный магазин въезжает, ПУТАЕТ ПЕДАЛИ, другая паркуется где попало... не можешь ездить - не берись! Пока никого не угробили!
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:25
Ankaiztanka, Что-то тут намудрили...
Между железной дорогой и автомобильной дорогой вплотную припарковаться при всём желании не возможно...
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+1
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 16:29
VULKAN, ну хз... знаете, с дуру и хрен сломать можно, а уж припарковаться возле ЖД путей тем более ????????
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:33
Ankaiztanka, А вы там были лично?
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0
Еще 7 комментариев
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 14:44
У нас в Холмске вот что еще произошло))
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+14
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 16:01
Игорь Иванов, фотограф-красава.Водитель-идиот
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+2
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 16:01
serega81, я бы тоже сфоткал
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+2
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 16:05
Игорь Иванов, ага,такое не каждый день увидишь
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+2
Еще 2 комментария
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 14:54
да чего там, надо было прям на путях припарковаться
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+7
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:48
Поезд виноват,неправильно выполнил манёвр,плюс машинист не справился с управлением.
И вообще,поналожили тут понимаешь железнорожных путей,людям и так парковаться негде,а вы тут со своими поездами!!
Ещё и водятела бедного обидели!..ироды!
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+4
leksoos13
Написано сегодня, в 16:04
Добрый человек, и задел специально подножкой именно 3 вагона
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:05
leksoos13,
да беспредел какой то,разьездились тут поезда,управы на них нет.))))
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+2
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 16:00
Надо было прям на рельсах парковаться,нет машины-нет проблем
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+3
Online
Ghostbusters Online
Написано сегодня, в 17:10
"В Холмске поезда дисиптиконы уничтожают технику"
Вот заголовок новостей на сегодня
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0
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 17:10
С парковкой что ли такая пролема, что уже вплотную к железезяке паркуются.
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