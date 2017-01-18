видео очевидцев, фото АСТВ
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
Авария произошла днем 25 января
ДТП произошло сегодня, 25 января в двенадцатом часу дня в Южно-Сахалинске на проспекте Победы, в районе дома №86.
Там "Тойота Королла" сбила 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе городской бани.
По словам водителя иномарки, его автомобиль двигался с запада на восток по второму ряду.
"Машина в первом ряду остановилась, пропуская пешехода, а я его не заметил. Было скользко, и я не смог вовремя затормозить", - говорит водитель "Короллы". Он сам вызвал скорую помощь. Медики предварительно диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей и доставили школьника в Сахалинскую областную детскую больницу.
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Тем более рядом машина затормозила...
Мальчишке быстрой поправки.
т.е. в принципе он видел, но плевал просто, получается так.
А второе, ну действительно, родители, учите детей что нельзя бегать через дорогу, даже на пешеходном переходе.
Каждый день стоя на остановке наблюдаю картину как дети бегают через дорогу от остановки к остановке, и плевать они хотели что машины ездят, хотя пешеходный переход в 20 метрах. Это просто ужас.