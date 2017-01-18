"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения

видео очевидцев, фото АСТВ

ДТП произошло сегодня, 25 января в двенадцатом часу дня в Южно-Сахалинске на проспекте Победы, в районе дома №86.

Там "Тойота Королла" сбила 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе городской бани.

По словам водителя иномарки, его автомобиль двигался с запада на восток по второму ряду.

"Машина в первом ряду остановилась, пропуская пешехода, а я его не заметил. Было скользко, и я не смог вовремя затормозить", - говорит водитель "Короллы". Он сам вызвал скорую помощь. Медики предварительно диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей и доставили школьника в Сахалинскую областную детскую больницу.