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"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
видео очевидцев, фото АСТВ

"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения

Авария произошла днем 25 января

ДТП произошло сегодня, 25 января в двенадцатом часу дня в Южно-Сахалинске на проспекте Победы, в районе дома №86.

Там "Тойота Королла" сбила 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе городской бани. 

По словам водителя иномарки, его автомобиль двигался с запада на восток по второму ряду.

"Машина в первом ряду остановилась, пропуская пешехода, а я его не заметил. Было скользко, и я не смог вовремя затормозить", - говорит водитель "Короллы". Он сам вызвал скорую помощь. Медики предварительно диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей и доставили школьника в Сахалинскую областную детскую больницу.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:30 +3
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
fyyf
Написано сегодня, в 13:42
Мальчишка побежал,сколько говоришь, что надо потихоньку из-за стоящего транспорта выходить, все бесполезно , ну и водителю надо внимательнее всегда быть
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+2
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 13:48
Как!? Как можно было его не заметить!?

Тем более рядом машина затормозила...

Мальчишке быстрой поправки.
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+2
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Trucker Online
Написано сегодня, в 14:01
Русалка Обыкновенная, в первом ряду машина встала,микраж встречный встал,а этому скользко!? Ворон наверно считал.
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0
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Teo Online
Написано сегодня, в 13:50
Руку пожать водителю ТаунАйса, который остановился в встречном направлении.. иначе было бы
непоправимое!
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0
Online
boss2005 Online
Написано сегодня, в 13:57
"Машина в первом ряду остановилась, пропуская пешехода, а я его не заметил. Было скользко, и я не смог вовремя затормозить", - говорит водитель "Короллы".
т.е. в принципе он видел, но плевал просто, получается так.
А второе, ну действительно, родители, учите детей что нельзя бегать через дорогу, даже на пешеходном переходе.
Каждый день стоя на остановке наблюдаю картину как дети бегают через дорогу от остановки к остановке, и плевать они хотели что машины ездят, хотя пешеходный переход в 20 метрах. Это просто ужас.
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