Эстафета огня Всемирных военных игр пройдет на Сахалине

13 февраля в Южно-Сахалинск прибудет огонь Всемирных военных игр 2017 года. Как сообщили astv.ru в областном министерстве спорта и молодежной политики, торжественная эстафета пройдет на "Гоном воздухе", однако организаторы не исключают возможность зажжения лампады от одного из сахалинских маяков.

Кроме Южно-Сахалинска огонь также побывает и в Корсакове. На всем пути следования факел будет сопровождать почетный караул.

Вместе с Сахалинской областью огонь зажжется в самой западной точке России - на Куршской косе в Калининградской области, за Северным полярным кругом - в Мурманской области, на самой высокой точке России и Европы - Эльбрусе, от пламени сталелитейной печи Магнитогорского металлургического комбината Челябинской области. Далее огонь будет доставлен в центры военных округов РФ: в Хабаровск (Восточный ВО), Екатеринбург (Центральный ВО), Ростов-на-Дону (Южный ВО), Санкт-Петербург (Западный ВО), Североморск (Северный флот).

Объединение огня из пяти городов произойдет на торжественной церемонии в Кремлевском дворце. Затем, 23 февраля, огонь доставят в Сочи. Там 20 факелоносцев пронесут зажженный от лампады факел по маршруту длиной 2017 метров, включая Олимпийский парк и трассу «Формулы 1», до «Ледяного куба», в котором и состоится церемония открытия III Всемирных военных игр.

Участие в Играх примут более 4 тысяч спортсменов из 60 стран. Всего в биатлоне, лыжных гонках, горных лыжах, спортивном ориентировании на лыжах, ски-альпинизме, гонке патрулей, спортивном скалолазании в помещении и шорт-треке будет разыграно 36 комплектов медалей в личных и командных соревнованиях.