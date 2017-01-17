Хозпостройка сгорела на улице Счастливой в Южно-Сахалинске

23 января в 17.13 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по цлице Счастливой, 50.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент строение горело по всей площади.

Пожар был локализован в 17.25, а в 17.53 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.