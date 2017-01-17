Хозпостройка сгорела на улице Счастливой в Южно-Сахалинске
Пожар произошел вечером 23 января
23 января в 17.13 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по цлице Счастливой, 50.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент строение горело по всей площади.
Пожар был локализован в 17.25, а в 17.53 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:04
ни фига не Счастливая улица...))))
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+2
Зайчег
Написано сегодня, в 12:28
Заголовок супер!(если вдуматься)
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+3