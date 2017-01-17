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Хозпостройка сгорела на улице Счастливой в Южно-Сахалинске

Хозпостройка сгорела на улице Счастливой в Южно-Сахалинске

Пожар произошел вечером 23 января

23 января в 17.13 диспетчеру  Южно-Сахалинского пожарно-спасательного  гарнизона поступило сообщение  о возгорании хозяйственной постройки   по цлице Счастливой, 50.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент строение горело по всей площади.

Пожар был локализован в 17.25, а в 17.53 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.  

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:40 0
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:04
ни фига не Счастливая улица...))))
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+2
Зайчег
Написано сегодня, в 12:28
Заголовок
супер!(
если вдуматься)
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+3
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