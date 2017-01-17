Полиция и родственники разыскивают пропавшую в Корсакове женщину

Она ушла из дома 14 января и не вернулась

Полиция Корсакова и родственники разыскивают 40-летнюю Оксану Владимировну Стародумову.

14 января она ушла из дома, оставив записку с просьбой закрыть дверь. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 36-37 лет, рост 165-170 см, волосы темно-каштановые ниже плеч.

Была одета: коричневая норковая шуба средней длины, черные зимние высокие сапоги, коричневые джинсы. Женщина вышла из дома без головного убора.

Если вам что-либо известно о том, где находится Оксана Стародумова, или вы обладаете значимой информацией, способствующей установлению ее местонахождения, просим сообщить по телефонам: 02, 8(42435) 4-19-50, 780-700, 789-406, 89241902252, WhatsApp - 89621206698.

12:55. По словам брата Оксаны, женщина вышла на связь и в ближайшее время появится дома.