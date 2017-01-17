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Полиция и родственники разыскивают пропавшую в Корсакове женщину

Полиция и родственники разыскивают пропавшую в Корсакове женщину

Она ушла из дома 14 января и не вернулась

Полиция Корсакова и родственники разыскивают 40-летнюю Оксану Владимировну Стародумову.

14 января она ушла из дома, оставив записку с просьбой закрыть дверь. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 36-37 лет, рост 165-170 см, волосы темно-каштановые ниже плеч.

Была одета: коричневая норковая шуба средней длины, черные зимние высокие сапоги, коричневые джинсы. Женщина вышла из дома без головного убора.

Если вам что-либо известно о том, где находится Оксана Стародумова, или вы обладаете значимой информацией, способствующей установлению ее местонахождения, просим сообщить по телефонам: 02, 8(42435) 4-19-50, 780-700, 789-406, 89241902252, WhatsApp - 89621206698.

12:55. По словам брата Оксаны, женщина вышла на связь и в ближайшее время появится дома.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:16 +3
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:21
вы сговорились все что ли???
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+2
Варвара Чикишева
Написано сегодня, в 12:19
Да ведь не девчонки же уже...
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+1
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 12:24
Очередная великовозрастная дура...раз оставила записку закрыть дверь, значит намеренно ушла из дома...Очень жаль, если у таких особей есть дети, которые будут скучать по маме...
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0
serega81
Написано сегодня, в 12:24
Надеюсь просто закуражилась,ничего криминального
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+1
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:01
Нашлась. Ура!
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+1
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