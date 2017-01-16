Директором ОГАУ "ФК "Сахалин" назначен Евгений Крючков

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В январе 2017 года в ОГАУ "ФК "Сахалин" произошла смена руководителя. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Евгений Крючков, действующий футбольный тренер, в прошлом - сотрудник ОГАУ, стоявший у истоков его создания.

С приходом нового руководителя прежний курс госучреждения не изменится. Однако, по словам Евгения Крючкова, поменять в работе кое-что придется. В первую очередь, это касается атмосферы в коллективе.

- Сегодня в коллективе, прежде всего у тренерского состава, нет огонька в глазах, - говорит Евгений Крючков. – Поэтому необходимо находить новые мотивационные подходы в работе тренеров, повысить общий уровень и качество подготовки спортсменов ОГАУ "ФК "Сахалин". Изменить имидж и повысить конкурентоспособность учреждения.

Поэтому первостепенная задача нового руководителя - это дать возможность и вселить желание сотрудникам развиваться и совершенствоваться. Не последним пунктом этой задачи является сохранение финансового положения всех, кто работает в ОГАУ. В ближайших планах также поскорее вникнуть в суть проблем, стоящих перед подразделениями входящими в состав учреждения, и в кротчайшие сроки найти способы их решения.

- Уже сейчас нам нужно сформировать календарные планы на этот год, - рассказывает Евгений Крючков. - Самый ближайший турнир - это "Зимняя лига". В соревнованиях принимают участие детско-юношеские команды Сахалинской области. В этом ключе мне бы хотелось изменить форматы всех соревнований, проходящих под эгидой ОГАУ "ФК "Сахалин". Они должны стать интереснее, смотрибельнее и масштабнее. И это необходимо делать в режиме экономии: каждый наш финансовый шаг придется рассматривать с точки зрения целесообразности и значимости. Открытый турнир по футболу «Зимняя лига» станет первым соревнованием, которое пройдет в новом формате.

Источник: пресс-служба ОГАУ "ФК "Сахалин"