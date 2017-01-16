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Сахалинские пограничники задержали нелегальное судно в проливе Лаперуза

Сахалинские пограничники задержали нелегальное судно в проливе Лаперуза

Нарушители доставлены в порт Невельска для дальнейшего разбирательства

На прошлой неделе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области была пресечена попытка нарушения государственной границы Российской Федерации иностранным судном.

Транспортное средство было обнаружено в проливе Лаперуза, оно направлялось в сторону Японии. Сотрудниками Пограничного управления о попытке незаконного пересечения государственной границы был информирован Штаб 1-го района УБМ Японии и Департамент рыбного и лесного хозяйства Губернаторства Хоккайдо. Японские партнеры подтвердили готовность к содействию. Незамедлительно в район нахождения судна были направлены пограничный сторожевой корабль «Коралл» и авиация 6 отдельного авиационного отряда ФСБ России.

В результате грамотного и согласованного комплексного применения сил и средств подразделений ФСБ России во взаимодействии с Штабом 1-го района УБМ Японии и ДРЛХ Хоккайдо в южной части Охотского моря судно-нарушитель m/v «Oyster» с экипажем в семь человек (флаг Того, порт приписки Ломе), было задержано.

Для дальнейшего разбирательства m/v «Oyster» доставлено в порт Невельск Сахалинской области.

В действиях капитана судна усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», а также против него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.37 КоАП России за нарушение правил рыболовства. На судно наложен арест, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:15 +1
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 17:18
Обычная воровайка,уже все выловили,самим жрать нечего,еще эти...
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:28
"Расстрэлять."
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+2
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 17:47
....задержали и что?
Народу жить лучше стало или просто значимость погранцов показываете(так они за это зарплату получают).
Лиза Ре что вы этим хотели донести?
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+6
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