Сахалинские пограничники задержали нелегальное судно в проливе Лаперуза

На прошлой неделе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области была пресечена попытка нарушения государственной границы Российской Федерации иностранным судном.

Транспортное средство было обнаружено в проливе Лаперуза, оно направлялось в сторону Японии. Сотрудниками Пограничного управления о попытке незаконного пересечения государственной границы был информирован Штаб 1-го района УБМ Японии и Департамент рыбного и лесного хозяйства Губернаторства Хоккайдо. Японские партнеры подтвердили готовность к содействию. Незамедлительно в район нахождения судна были направлены пограничный сторожевой корабль «Коралл» и авиация 6 отдельного авиационного отряда ФСБ России.

В результате грамотного и согласованного комплексного применения сил и средств подразделений ФСБ России во взаимодействии с Штабом 1-го района УБМ Японии и ДРЛХ Хоккайдо в южной части Охотского моря судно-нарушитель m/v «Oyster» с экипажем в семь человек (флаг Того, порт приписки Ломе), было задержано.

Для дальнейшего разбирательства m/v «Oyster» доставлено в порт Невельск Сахалинской области.

В действиях капитана судна усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», а также против него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.37 КоАП России за нарушение правил рыболовства. На судно наложен арест, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.