Майонез начнут выпускать на Сахалине

фото Xcook.info и пресс-секретаря Сахалинской области

Сельскохозяйственные предприятия области наращивают производство говядины и мяса птицы. В отделении совхоза «Комсомолец» быстро увеличивается поголовье крупного рогатого скота мясного направления. Более 970 животных завезли в хозяйство в прошлом году из Красноярского и Алтайского краев, Амурской области. Породы разные - герефордская, абердин-ангусская, шароле, казахская белоголовая. На Сахалине коровы принесли уже 46 здоровых и крепких телят.

- В ближайшем будущем их станет еще больше, - рассказала приехавшему в отделение совхоза в селе Ключи губернатору Олегу Кожемяко директор хозяйства Светлана Пахомова. – До начала апреля у нас должны отелиться еще 452 коровы.

Когда областное руководство поставило перед совхозом задачу – развивать мясное животноводство, на базе отделения в Ключах создали систему загонов, оборудованных поилками, и быстровозводимых помещений арочного типа для содержания животных. В основном стадо находится под открытым небом. Породы, представители которых завезены на Сахалин, отличает способность легко адаптироваться к разным климатическим условиям.

- После суровых морозов на родине животные чувствуют себя у нас, как на курорте, - замечает Олег Кожемяко.

С ним согласны специалисты, животные охотно едят, хорошо набирают вес.

- Скот упитанный, в хорошем состоянии, - оценил Олег Кожемяко. – Зимовка животных организована должным образом. В дальнейшем этот скот будет перемещен в Поронайский, Тымовский и Угегорский районы. Там создается необходимая инфраструктура. Перед нами стоит задача нарастить мясное стадо до 10 тысяч голов, чтобы за счет этого обеспечить жителей области высококачественной говядиной местного производства.

Решением сходной задачи занят сегодня коллектив птицефабрики «Островной». Он должен наполнить рынок региона мясом птицы. Начало уже положено. В 2016 году на предприятии введены в эксплуатацию четыре птичника для напольного содержания кур. Каждый из них рассчитан на 35000 голов. В течение 42 двух дней цыпленок достигает нормативного веса. Производство охлажденного мяса бройлеров началось несколько месяцев назад. До конца прошлого года выпуск составил 213 тонн. Жители области высоко оценили новинку. Теперь предприятие должно нарастить объемы производства, чтобы мясо бройлеров было в островных магазинах постоянно. С этой целью на территории предприятия развернуты масштабные работы. Ведется снос старых зданий, переоборудование пригодных к дальнейшей эксплуатации помещений. В 2017 году здесь введут в эксплуатацию еще четыре птичника.

- Летом и осенью предстоит выполнить большой объем работ, - сказал Олег Кожемяко. - В результате объем производства мяса бройлеров в живом весе составит 2600 тонн. А после выхода на проектную мощность, намеченного на 2018 год, выпуск достигнет уровня 10,5 тысячи тонн. На птицефабрике в этом году необходимо создать также перерабатывающий цех, мощности по выпуску майонеза. Также впереди создание на территории «Островной» элеватора для хранения зерна, завода по производству комбикорма. Эти меры необходимы для того, чтобы увеличить выпуск яйца, а также охлажденного мяса бройлеров, которое очень полюбилось жителям области.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области