Сахалинцы завоевали золото Кубка Анны Богалий в Абзаково

В Магнитогорске стартовал первый день первого этапа "Кубка Анны Богалий - SKIMIR". Спортсмены начали с самой длинной дистанцией с четырьмя огневыми рубежами, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Лыжникам предстояло справиться с эмоциями и погодой. Лучше всего это удалось сделать островным спортсменам. Ярослав Гришин и Олеся Тренихина стали чемпионами в своей возрастной категории. Они являются воспитанниками школы зимних видов спорта и тренируются под руководством Игоря Хохрякова. Виктория Филиппова стала десятой.

Участниками Магнитогорского этапа Кубка стали спортсмены из Республики Башкортостан, Республики Алтай, Вологодской, Ленинградской, Саратовской, Свердловской, Сахалинской, Новосибирской, Челябинской областей.

Завтра участники преодолеют спринтерскую гонку. В Южно-Сахалинске третий этап "Кубка Анны Богалий - SKIMIR" пройдет с 28 февраля по 5 марта.