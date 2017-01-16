Водитель погиб в результате ДТП в Холмском районе

Фото и видео очевидцев

Сегодня, 21 января, около 7 утра в районе села Успенка Холмского района произошло ДТП. Дорогу не поделили два автомобиля.

По предварительной информации, Toyota Vista двигалась по автодороге Южно-Сахалинск - Холмск в сторону областного центра, в противоположном направлении двигалась Toyota Prado. Произошло лобовое столкновение, в результате которого водитель Toyota Vista погиб на месте.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.