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Водитель погиб в результате ДТП в Холмском районе
Фото и видео очевидцев

Водитель погиб в результате ДТП в Холмском районе

Авария произошла сегодня утром

Сегодня, 21 января, около 7 утра в районе села Успенка Холмского района произошло ДТП. Дорогу не поделили два автомобиля. 

По предварительной информации, Toyota Vista двигалась по автодороге Южно-Сахалинск - Холмск в сторону областного центра, в противоположном направлении двигалась Toyota Prado. Произошло лобовое столкновение, в результате которого водитель Toyota Vista погиб на месте.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. 

Галерея
Мужчина погиб в результате ДТП в Холмском районе, Фото: 1
Мужчина погиб в результате ДТП в Холмском районе, Фото: 2
Мужчина погиб в результате ДТП в Холмском районе, Фото: 3
Мужчина погиб в результате ДТП в Холмском районе, Фото: 4
Мужчина погиб в результате ДТП в Холмском районе, Фото: 5
Мужчина погиб в результате ДТП в Холмском районе, Фото: 6
Водитель погиб в результате ДТП в Холмском районе, Фото: 7
Водитель погиб в результате ДТП в Холмском районе
Автор: Иван Федотов, сегодня, в 12:32 +1
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:36
звездец просто....
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0
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 12:36
Судя по фото, скорость была приличная.
Что же вы люди так торопитесь жизнь прожить.
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+9
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано сегодня, в 12:39 Отредактированно сегодня, в 12:39
Очень печально...(((
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+4
VULKAN
Написано сегодня, в 12:55

Соболезнование родным и близким
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+7
Page85
Написано сегодня, в 13:21
Это просто ужасно
от висты почти ничего не осталось... Соболезнования родным и близким...
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+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 13:53
это же какая скорость была! от висты ни чего не осталось! Ужас!
Люди ну не торопитесь вы! не будьте такими уверенными!
Соболезнования семье
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+1
karbikula
Написано сегодня, в 14:44
Какая нафиг успенка холмского района, с.Успенское Анивского района, погиб пассажир, водитель жив
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+1
Zabolotny
Написано сегодня, в 15:14
Успенка Холмского района ??
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0
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