Фото и видео очевидцев
Водитель погиб в результате ДТП в Холмском районе
Авария произошла сегодня утром
Сегодня, 21 января, около 7 утра в районе села Успенка Холмского района произошло ДТП. Дорогу не поделили два автомобиля.
По предварительной информации, Toyota Vista двигалась по автодороге Южно-Сахалинск - Холмск в сторону областного центра, в противоположном направлении двигалась Toyota Prado. Произошло лобовое столкновение, в результате которого водитель Toyota Vista погиб на месте.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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