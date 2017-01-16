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Открыт прием заявок для участия в «Снежном драйве Сахалина - 2017»

Открыт прием заявок для участия в «Снежном драйве Сахалина - 2017»

Гонки пройдут 19 февраля

19 февраля в селе Троицкое Анивского района пройдет Чемпионат и Первенство Сахалинской области «Снежный драйв Сахалина - 2017», а также четвертый этап Кубка России по ездовому спорту. 

Гонки на 5 и 8 км пройдут на территории лыжной базы. С 9:00 до 11:00 запланировано прибытие участников. С 10:00 до 11:30 пройдет регистрация, ветеринарный контроль собак, осмотр снаряжения. Начало соревнований в 11:30. Церемония награждения победителей состоится после финиширования всех участников. 

Соревнования пройдут в номинациях:

  • нарта-спринт 6 собак;
  • нарта-спринт 4 собаки;
  • нарта-спринт 2 собаки;
  • лыжи-спринт 1 собака;
  • детские старты.

Участие могут принять все желающие от 6 лет. Заявку необходимо подать до 12 февраля 2017 года по электронному адресу: sakhalinfes@gmail.com.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 18:10 +2
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