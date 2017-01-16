Открыт прием заявок для участия в «Снежном драйве Сахалина - 2017»
Гонки пройдут 19 февраля
19 февраля в селе Троицкое Анивского района пройдет Чемпионат и Первенство Сахалинской области «Снежный драйв Сахалина - 2017», а также четвертый этап Кубка России по ездовому спорту.
Гонки на 5 и 8 км пройдут на территории лыжной базы. С 9:00 до 11:00 запланировано прибытие участников. С 10:00 до 11:30 пройдет регистрация, ветеринарный контроль собак, осмотр снаряжения. Начало соревнований в 11:30. Церемония награждения победителей состоится после финиширования всех участников.
Соревнования пройдут в номинациях:
- нарта-спринт 6 собак;
- нарта-спринт 4 собаки;
- нарта-спринт 2 собаки;
- лыжи-спринт 1 собака;
- детские старты.
Участие могут принять все желающие от 6 лет. Заявку необходимо подать до 12 февраля 2017 года по электронному адресу: sakhalinfes@gmail.com.
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