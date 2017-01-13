Юные волейболистки Южно-Сахалинска определят победителя новогоднего турнира

21 января в спортивном комплексе ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» состоится финальный этап турнира девушек 2004 г.р. и младше «Открытые новогодние встречи». Состязания начались на минувшей неделе в Аниве, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Участниками турнира стали шесть команд. Пять из них представляли областной центр. Это «Сахалин», «Сахалин-2», «Аврора», «Комета» и ВЦ «Сахалин». Вместе с ними награды оспаривали волейболистки из Анивы.

На предварительном этапе команды были разделены на две подгруппы. Из подгруппы «А» в полуфинал вышли «Аврора» и «Сахалин-2». К ним добавились «Сахалин» и ВЦ «Сахалин», опередившие «Комету» в подгруппе «Б».

21 января в 10:00 начнется полуфинальный матч между «Сахалином» и «Сахалином-2». Затем на площадке их сменят «Аврора» и ВЦ «Сахалин». Завершится турнир матчами за третье и первое место.