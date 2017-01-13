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Два автомобиля вылетели в кювет в результате ДТП в пригороде Южно-Сахалинска
Фото и видео предоставлены очевидцами

Два автомобиля вылетели в кювет в результате ДТП в пригороде Южно-Сахалинска

С места аварии в больницу увезли одного пострадавшего

Сегодня, 20 января, примерно в 9.40  на трассе Южно-Сахалинск-Долинск в районе села Березняки произошла авария с участием трех автомобилей. Все обстоятельства дтп пока выясняют дознаватели, но уже известно, что столкнулись два микроавтобуса. Один из них опрокинулся в кювет. Кроме того, в кювете оказался и легковой автомобиль. Возможно, его водитель пытался уйти от столкновения с автобусами.

По предварительным данным пострадал мужчина. Его увезли в больницу с подозрением на перелом ноги. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:11 +1
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 11:19
Ребята внимательнее, не торопитесь!
Пострадавшему поправки!
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 16:01
Обстоятельства и так понятно, скорость. Кто то очень торопился.
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