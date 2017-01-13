Фото и видео предоставлены очевидцами
Два автомобиля вылетели в кювет в результате ДТП в пригороде Южно-Сахалинска
С места аварии в больницу увезли одного пострадавшего
Сегодня, 20 января, примерно в 9.40 на трассе Южно-Сахалинск-Долинск в районе села Березняки произошла авария с участием трех автомобилей. Все обстоятельства дтп пока выясняют дознаватели, но уже известно, что столкнулись два микроавтобуса. Один из них опрокинулся в кювет. Кроме того, в кювете оказался и легковой автомобиль. Возможно, его водитель пытался уйти от столкновения с автобусами.
По предварительным данным пострадал мужчина. Его увезли в больницу с подозрением на перелом ноги.
Пострадавшему поправки!