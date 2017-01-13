Два автомобиля вылетели в кювет в результате ДТП в пригороде Южно-Сахалинска

Фото и видео предоставлены очевидцами

Сегодня, 20 января, примерно в 9.40 на трассе Южно-Сахалинск-Долинск в районе села Березняки произошла авария с участием трех автомобилей. Все обстоятельства дтп пока выясняют дознаватели, но уже известно, что столкнулись два микроавтобуса. Один из них опрокинулся в кювет. Кроме того, в кювете оказался и легковой автомобиль. Возможно, его водитель пытался уйти от столкновения с автобусами.

По предварительным данным пострадал мужчина. Его увезли в больницу с подозрением на перелом ноги.