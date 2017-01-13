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Следственный комитет проверит врачей, удаливших сахалинке здоровую почку

Следственный комитет проверит врачей, удаливших сахалинке здоровую почку

Операция прошла в марте 2015 года

Следственным отделом по Южно-Сахалинску следственного управления СК РФ по Сахалинской области проводится доследственная проверка по информации появившейся в островных СМИ. По предварительным данным, в марте 2015 года ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» в результате врачебной ошибки удалила жительнице Макарова совершенно здоровый орган - почку

Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:52 +1
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 11:56

я в шоке! просто слов нет!
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+1
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:31
Вот так ошибочка
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+2
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 12:51
А куда они дели эту здоровую почку?Мож кому впарили,так это уже превышение полномочий выливающийся в мошенничество.
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+4
Nochnoy_tranzit
Написано сегодня, в 13:50
На лекции в меде ходить надо было, а не пробухивать... И вообще на темное делишко смахивает...
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 14:21
аднака
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+1
ijrjkfl123
Написано сегодня, в 15:06
А раньше следком не мог?
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 16:21
ijrjkfl123, А раньше в СМИ неосвещалось. А фемида сами знаете, слепоглухонемая.
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0
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 17:54
Да что ж такое
. Здорового человека инвалидом сделали. Врач - это такая ответственность...как жить с этим?
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+1
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