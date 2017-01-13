Следственный комитет проверит врачей, удаливших сахалинке здоровую почку

Операция прошла в марте 2015 года

Следственным отделом по Южно-Сахалинску следственного управления СК РФ по Сахалинской области проводится доследственная проверка по информации появившейся в островных СМИ. По предварительным данным, в марте 2015 года ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» в результате врачебной ошибки удалила жительнице Макарова совершенно здоровый орган - почку.

Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.