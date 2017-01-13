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Сахалинские теннисисты завоевали серебро турнира Дальнего Востока
kraj.by

Сахалинские теннисисты завоевали серебро турнира Дальнего Востока

Тройку лидеров островные спортсмены замыкают третий год подряд

В Уссурийске прошел чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. В спорткомплексе «Локомотив» состязались свыше 80 спортсменов из Хабаровского и Приморского края, Магаданской, Сахалинской и Амурской области, республика Саха (Якутия), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Большинство медалей турнира завоевали теннисисты из Приморья. Они первенствовали в шести турнирах из семи проведенных. Лишь в женском командном турнире первое место заняла сборная Хабаровска.

Не остались без наград и представители островного региона. Василий Пак стал серебряным призером в мужском парном разряде (с Георгием Черепановым из Артема). В миксте Иван Леонов занял третье место вместе с Евгенией Ветрик из Хабаровска. Кроме того, сахалинцы завоевали серебряные медали мужского командного чемпионата (причем, третий год подряд).

Добавим, что главным судьей турнира был Геннадий Кан из Южно-Сахалинска.

 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:29 +1
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 14:43
Молодцы!
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+3
Anna16
Написано сегодня, в 14:46
Молодцы!Серебро тоже не плохо
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+2
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