Сахалинские теннисисты завоевали серебро турнира Дальнего Востока

В Уссурийске прошел чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. В спорткомплексе «Локомотив» состязались свыше 80 спортсменов из Хабаровского и Приморского края, Магаданской, Сахалинской и Амурской области, республика Саха (Якутия), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Большинство медалей турнира завоевали теннисисты из Приморья. Они первенствовали в шести турнирах из семи проведенных. Лишь в женском командном турнире первое место заняла сборная Хабаровска.

Не остались без наград и представители островного региона. Василий Пак стал серебряным призером в мужском парном разряде (с Георгием Черепановым из Артема). В миксте Иван Леонов занял третье место вместе с Евгенией Ветрик из Хабаровска. Кроме того, сахалинцы завоевали серебряные медали мужского командного чемпионата (причем, третий год подряд).

Добавим, что главным судьей турнира был Геннадий Кан из Южно-Сахалинска.