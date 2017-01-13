Жительница Макарова потеряла украденный ранее телефон

К сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России по Макарову поступили оперативные данные о совершении местной жительницей ограбления.

По имеющейся информации, в декабре минувшего года 33-летняя жительница райцентра, будучи в гостях у знакомого, распивала в его компании алкогольные напитки. В какой-то момент вечера она открыто похитила принадлежащий ему сотовый телефон, после чего скрылась.

Гражданин не стал сообщать в полицию о случившемся, рассчитывая своими силами разрешить ситуацию, но тщетно.

В результате проведённой работы оперативники изобличили гражданку в содеянном. Как выяснилось, похищенный гаджет она потеряла. В настоящее время полицейскими предпринимаются меры для установления местонахождения имущества потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело. У подозреваемой взято обязательство о явке, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.