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Жительница Макарова потеряла украденный ранее телефон

Жительница Макарова потеряла украденный ранее телефон

Возбуждено уголовное дело

К сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России по Макарову поступили оперативные данные о совершении местной жительницей ограбления.

По имеющейся информации, в декабре минувшего года 33-летняя жительница райцентра, будучи в гостях у знакомого, распивала в его компании алкогольные напитки. В какой-то момент вечера она открыто похитила принадлежащий ему сотовый телефон, после чего скрылась.

Гражданин не стал сообщать в полицию о случившемся, рассчитывая своими силами разрешить ситуацию, но тщетно.

В результате проведённой работы оперативники изобличили гражданку в содеянном. Как выяснилось, похищенный гаджет она потеряла. В настоящее время полицейскими предпринимаются меры для установления местонахождения имущества потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело. У подозреваемой взято обязательство о явке, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:55 +1
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кражателефонсотовыйгаджеталкогольпотеря
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:00
Сработал бумеранг.)))
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+2
НКолчина
Написано сегодня, в 15:12
Вот невезуха у дамочки
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+2
AX9566
Написано сегодня, в 15:21
Сдается мне, труба не потеряна, а благополучно пропита
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+7
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 15:34
AX9566, Либо просто не отдаёт.Нету тела ,нет и дела!
В фольгу бы только додумалась завернуть,до перепрошивки!
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+3
AX9566
Написано сегодня, в 15:56
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+3
Online
Page85 Online
Написано сегодня, в 15:42
Открыто похитила
а он сидел и смотрел
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+4
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 15:46
Page85, Раз бухали,наверно он лежал и смотрел!
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+2
Online
Page85 Online
Написано сегодня, в 16:32
Забанен администрацией, прикованый наручниками к кровати
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 16:18
Чудно побухал алень.
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:21
Текст отпадос! Лизон. я б тебе Нобелевскую премию выписала, честное рыбное слово)))
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+1
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