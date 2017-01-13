Циклон из Японии движется к югу Сахалина и Курильским островам

Прошедшая неделя на Сахалине была необычно теплой: среднесуточная температура была выше многолетних значений на юге Сахалина на 5-10°, а на севере нашего острова на 12-17°, сообщает сахалинская гидрометеослужба.

Такие высокие температуры принесли на Сахалин восточные потоки, то есть, воздушная масса поступала не с холодного материка, а с более теплой морской поверхности. Выносная низкая серая облачность уменьшила суточный ход температуры воздуха и препятствовала ночному выхолаживанию.

В выходные дни циклоны будут располагаться на значительном расстоянии от Сахалинской области. Небольшой снег может отмечаться лишь в отдельных районах. Значительно понизятся ночные температуры, особенно на севере Сахалина. Там столбик термометра в ночные часы опустится до -16…-21°, местами до -27°, днем температура -11…-16°. На юге Сахалина в ночь на субботу -10…-15°, в ночь на воскресенье холоднее -17…-22°; днем в выходные дни -5…-10°. На Курильских островах ночью -6…-11°, днем -2…-7°.

В начале рабочей недели юг Сахалинской области окажется под влиянием северной периферии циклона, который будет смещаться с Японского моря на восток, северо-восток.

На крайнем юге Сахалина влияние циклона будет слабым: возможен небольшой снег и повышение ночной температуры до -10…-15°. Большее влияние циклон окажет на юг Курильской гряды. Здесь ожидается снег, усиление ветра, метели. В середине недели циклон уйдет далеко в Тихий океан, погода на Курилах улучшится.

В дальнейшем погода повсеместно будет неустойчивой: временами вероятен небольшой снег, температура около нормы.

В конце рабочей недели к Сахалину ожидается приближение области низкого давления с запада, юго-запада, которая принесет небольшой, местами умеренный снег и повышение температуры на 5-10°.

В областном центре в ночь на субботу небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -13…-15°, днем -7…-9°.

В воскресенье без осадков, температура ночью -19…-21°, днем -9…-11°.