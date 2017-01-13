Волейболистки «Сахалина» в Красноярске проиграли «Енисею» в трех партиях

18 января прошли матчи 13 тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики островного региона, «Сахалин» в Красноярске проиграл «Енисею» в трех партиях. Подробности матча сообщает официальный сайт «Енисея»:

Самой восточной команде России не повезло: заболели сразу двое основных игроков, Ольга Ефимова и Елена Лежанина. Так в стартовом составе оказалась Олеся Шаравская, новичок «Сахалина».

Поначалу отсутствие Ефимовой и Лежаниной не сказывалось на игре: с первых розыгрышей островитянки ушли в отрыв и ушли на первый технический тайм-аут с тревожным для «Енисея» преимуществом — 4:8. Красноярки долго и упорно пытались догнать соперниц, удалось им это в середине партии: на подачах Яны Манзюк хозяйки набрали 7 брейковых очков, а сама Яна отличилась двумя эйсами — 14:14. Усилиями Олеси Шаравской «Сахалин» снова вышел вперед в концовке — 21:22, но Манзюк подала свою чудо-подачу, и дело осталось за малым — оформить сетбол, что и сделала Анастасия Гарелик — 25:23.

Подопечные Александра Кошкина начали второй сет «с места в карьер»: умело пользуясь ошибками соперниц красноярки ушли на первый технический тайм-аут с отрывом в 5 очков — 8:3. На второй тайм-аут «Енисей» тоже ушел лидером — 16:13. Затем «сахалинки» едва не сравняли счет (спасибо Людмиле Хабибуллиной и блоку), но на «больше-меньше» команды не вышли — точку в партии поставила Екатерина Ефимова — вновь 25:23.

В начале третьей партии солировала Мария Фролова, серийно набирая очки — 4:1. У «Сахалина» удачно действовала в атаке Хабибуллина — 11:7. Красноярки хорошо сбили прием сахалинской команде — Гарелик и Ефимова удачно воспользовались переходящими мячами — 16:8. Потеряв 3 очка подряд, сибирячки взяли себя в руки и поставили мощный блок, под которым оказались и Шаравская, и Бондарь, и Хабибуллина — 24:18. Матч закончила Екатерина Ефимова, заработав еще одно очко на переходящем мяче — 25:18.

- «Сахалин» сейчас на ходу, и последние результаты подтверждают это — выиграли у «Протона», с «Уралочкой» очень хорошая игра была. Может быть, не настроились, но сегодня игра была приличного уровня, было много доигровок, хороших подач, блоков, обе команды достойно боролись, - сказал и.о. главного тренера «Енисея» Александр Кошкин.

- Сделали большое количество своих ошибок: это касания сетки, в первую очередь. Не сделали чистоту на блоке, вроде ставили, но все разлеталось. Именно в ключевых моментах сделали много ошибок. Плюс два человека у нас не смогли принять участие в матче, не хватило «скамейки», провалились в приеме, а заменить игроков некем было. Но все равно домашняя игра с «Енисеем» в начале сезона с этой не похожа совершенно. Дома у нас еще было становление, а сейчас мы сыгрались, построили команду, - добавил наставник «Сахалина» Константин Приходько.