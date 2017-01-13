В сахалинском региональном отделении сменился руководитель исполкома ОНФ

Руководитель регионального отделения «Народного фронта» Виктор Маленков покинул свой пост, однако остался в качестве члена регионального штаба. Официальной причиной отставки называется состояние здоровья.

Напомним, на учредительном съезде регионального движения Виктор Маленков был избран руководителем исполнительного комитета регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области.

Именно в период деятельности Маленкова был смещен Александр Хорошавин, к которому претензии предъявлялись, прежде всего, со стороны ОНФ. На конференции ОНФ 5 декабря 2013 года президенту сообщили, что глава Сахалинской области потратил, в частности, на "улучшение имиджа губернатора" 680 млн. руб. Владимир Путин тогда назвал эти расходы "самым большим ударом по рейтингу" Александра Хорошавина. "Ничего глупее придумать невозможно. Хоть бы по другой статье провели какой-то», — сказал президент.

Преемником руководителя исполкома стал Кирилл Кобяков, член регионального штаба, руководитель рабочей группы “Качество повседневной жизни”, активно участвовавший в работе регионального отделения, выездных мониторингах, зарекомендовавший себя как грамотный специалист в сфере ЖКХ.

Как пояснил Кобяков, сегодня он начнет входить в курс дел регионального исполкома. Кроме того, он заметил, что надеется на помощь Виктора Васильевича Маленкова, поскольку именно его опыт сыграли важную роль в становлении регионального отделения.

«Ротация руководящих органов ОНФ необходимая процедура, без которой не может быть динамичного развития – отметил сопредседатель регионального движения Андрей Фугенфиров, - Виктор Маленков сложил полномочия председателя исполкома. К исполнению обязанностей приступил руководитель рабочей группы "Качество повседневной жизни" Кирилл Кобяков, молодой, активный специалист, подающий большие надежды».

Оценивая работу, проделанную за три года, член регионального штаба Елена Реутская отметила, что Виктор Маленков в сложный период возглавил исполком регионального отделения, сформировал его и организовал работу. «Виктор Васильевич всегда отличался высокой ответственностью, принципиальностью и трудолюбием. Его опыт работы в ОНФ пригодится и в дальнейшей деятельности регионального отделения. Он остается членом регионального штаба ОНФ», - добавила Реутская.

Член Общественной палаты Сахалинской области Майя Кириллова была удивлена вопросом о назначение Кирилла Кобякова руководителем регионального отделения ОНФ: «Для меня это было неожиданно, но в тоже время считаю этот шаг своевременным с учетом задач, стоящих перед гражданским обществом Сахалинской области. Знаю Кирилла лично и считаю, что кандидатура достойная. В процессе совместной работы показал себя грамотным, настойчивым, умеющим отстаивать свою точку зрения».