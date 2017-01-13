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Сахалинка, в нетрезвом виде насмерть сбившая землячку, отправится в колонию через несколько лет
prokuratura-nso.ru

Сахалинка, в нетрезвом виде насмерть сбившая землячку, отправится в колонию через несколько лет

Суд отсрочил исполнение наказания до того, как ее ребенку исполнится 14

Александровск-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения,  совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, Суд установил, что в одну из ночей июля 2015 года осужденная, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем, при движении задним ходом наехала на местную жительницу. Пострадавшая от полученных многочисленных телесных травм скончалась в больнице.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимую к  четырем годам шести месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством  на 3 года с отбыванием наказания в колонии поселения.  В связи с наличием  на иждивении у подсудимой малолетнего ребенка суд отсрочил исполнение наказания до достижения ребенком 14 летнего возраста.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:08 +2
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 09:20
ну вот опять, за вождение в нетрезвом виде, убила человека, отсрочка и всего 4.6 года. посмотреть бы в глаза судье! ТЬФУ!
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+4
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 09:33
Masenkaya, да вот я ещё и не уверен в том, что подсудимая была в состоянии алкогольного опьянения, или это не было придумано шо бы срок скостить.
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:43
MIG_85, сейчас а/о является отягчающим фактором, а не смягчающим
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+7
AX9566
Написано сегодня, в 09:44
MIG_85, что то я тебя не понял, опьянение- смегчающее обстоятельство?
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0
Еще 15 комментариев
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 09:20
А ребёнку сейчас сколько лет?
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+3
Белый Мишка
Написано сегодня, в 09:44 Отредактированно сегодня, в 09:45
Интересно, это как надо было двигаться задним ходом, чтобы наехать на человека и насмерть его задавить?! Гнала что-ли задом? Вообще не въеду...
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+7
Online
WARR777 Online
Написано сегодня, в 10:30
Белый Мишка, Некоторые девушки на многое способны за рулем)))))
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+3
Белый Мишка
Написано сегодня, в 11:48
WARR777, Ооо, даааа!!!! Бесспорно!!!
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+3
vladsakh
Написано сегодня, в 13:09
А там глядишь и амнистия подойдет к тому времени.
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0
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