Сахалинка, в нетрезвом виде насмерть сбившая землячку, отправится в колонию через несколько лет

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Суд отсрочил исполнение наказания до того, как ее ребенку исполнится 14

Александровск-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, Суд установил, что в одну из ночей июля 2015 года осужденная, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем, при движении задним ходом наехала на местную жительницу. Пострадавшая от полученных многочисленных телесных травм скончалась в больнице.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимую к четырем годам шести месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 3 года с отбыванием наказания в колонии поселения. В связи с наличием на иждивении у подсудимой малолетнего ребенка суд отсрочил исполнение наказания до достижения ребенком 14 летнего возраста.

Приговор в законную силу не вступил.