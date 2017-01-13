Сахалинские команды по настольному теннису скрестят ракетки

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21 и 22 января в Южно-Сахалинске в спортивном зале «ЭПЛ» (ул. Полевая,6) пройдут соревнования в рамках клубного чемпионата Сахалинской области по настольному теннису. В состязаниях примут участие команды Холмского, Корсаковского, Невельского, Долинского, Охинского муниципальных районов, Южно-Сахалинска. Начало соревнований в 10:00.

- В субботу в борьбу вступят шесть команд Высшей лиги, - комментирует предстоящие старты руководитель клуба «ЭПЛ» Геннадий Кан. – За представительств о в дивизионе-фавори те поборются «Меркурий», «Союз», «Тенза», «Заряд», «Вежливые люди» и «Газмяс». А 22 января на площадку выйдут команды I лиги: «Локомотив», «ЭПЛ», «Альфа», «Стимул», «Перцы» и «Маяк».

По итогам игр в лигах по две команды, занявшие последние места в своих группах, опускаются в дивизион ниже рангом. В свою очередь, победитель и серебряный призер I лиги поднимаются на ступень выше, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.