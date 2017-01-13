Около восьми тысяч тонн молока получит Сахалин от совхоза «Корсаковский» за год

На стройплощадке в селе Раздольном кипит работа. Завершилась установка колонн, начинается монтаж стен будущей молочно-товарной фермы. С ходом работ на одном из ключевых сельскохозяйстве нных объектов островного региона ознакомился Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба губернатора островного региона.

Напомним, в Сахалинской области запущен процесс создания нескольких крупных животноводческих комплексов. Цель – обеспечить жителей области качественным и доступным продовольствием местного производства. В частности, в Раздольном на базе совхоза «Корсаковский» при участии партнеров из Республики Беларусь создается современный агрогородок. Он включает в себя сельскохозяйстве нное производство, рассчитанное на 1000 голов дойного стада, а также жилье для работников.

Молочно-товарная ферма – это помещения для беспривязного содержания коров, молодняка, доильно-молочный блок, навес для сена, площадка для хранения техники, очистные сооружения. Для хранения силоса и сенажа построены шесть траншей. Всего их будет 11, общая емкость - 42 тысячи тонн.

С выходом нового объекта на полную мощность численность поголовья молочного стада в совхозе превысит 2500 голов. В итоге «Корсаковский» будет производить около восьми тысяч тонн молока в год. Естественно, это потребует создания перерабатывающег о производства. Возможно, кроме кисломолочной продукции, оно будет выпускать и мороженое. Сейчас ведется разработка проектной документации.

Строительство фермы идет в соответствии с графиком, доложил главе области Сергей Стаценко, руководитель компании - подрядчика. На объект прибывают первые партии металлоконструкц ий. В феврале начнется их монтаж. А еще через месяц наступит время установки сэндвич-панелей. К заливке полов в помещениях строители приступят ориентировочно в марте или апреле.

- Летом мы будем завозить скот, - сказал губернатор. – К этому моменту объект должен быть готов. Больших опасений, что процесс строительства может задержаться, нет, хотя трудиться приходится напряженно.

Попутно в Раздольном возводят и индивидуальные жилые дома для сотрудников будущей фермы. Площадь каждого из них превышает 100 квадратных метров. Три комнаты, ванная, туалет, автономное отопление, приусадебный участок – полный набор, необходимый для благополучной жизни в сельской местности. Общее количество домов – 50. Сейчас ведется строительство первой очереди из 20 монолитных зданий. Заселять их планируют летом этого года. В 10 домах первой очереди ведутся отделочные работы. Строители заливают фундаменты еще под несколько зданий. А уже в марте наступит время строительства второй очереди.

Развивается в совхозе «Корсаковском» и мясное животноводство. Прошедшей осенью в хозяйство поступило 398 голов крупного рогатого скота разных пород - шароле, абердин-ангусско й, герефордской. Разместили их на ферме в селе Чапаево. Здесь животных содержат прямо под открытым небом. Специалисты знают: если качественных кормов в достатке, этот скот не нуждается в теплом помещении даже суровой зимой.

- Животные чувствуют себя хорошо, - сообщила главный ветеринар совхоза Валерия Сеничева. – Они без проблем переносят островную погоду. Это подтверждает полученный приплод. На Сахалине уже появились на свет 40 телят. Все они здоровы и хорошо набирают вес.

Чтобы реализовать планы по развитию мясного и молочного животноводства, совхоз должен обеспечить животных полноценным питанием. Этой теме было посвящено совещание с руководством хозяйства, которое провел Олег Кожемяко. Обсуждались посевные площади хозяйства, которые можно использовать для выращивания кормовых культур, наличие техники, приобретение концентрированны х кормов с учетом растущих потребностей стада крупного рогатого скота.