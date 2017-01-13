Около 160 сахалинок направят на процедуру ЭКО в 2017 году

В 2017-ом в клиники, специализирующие ся на оказании ЭКО, планируется направить 160 женщин – жительниц Сахалинской области. При необходимости количество может быть увеличено, как это было сделано региональным министерством здравоохранения в прошлом году.

- Можно получить эту помощь в различных клиниках страны. Расходы по репродуктивным технологиям оплачиваются территориальным фондом обязательного медицинского страхования, компенсируется и проезд к месту прохождения процедуры, – сообщили в департаменте организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения минздрава Сахалинской области. - Механизм получения направления не сложен. Для начала надо обратиться в женскую консультацию по месту жительства и пройти обследование. Впоследствии выносится решение о целесообразности ЭКО. При этом учитываются медицинские показания и противопоказания .

В 2016 году изначально планировалось выдать 110 направлений, но обращений оказалось больше. В итоге процедуру экстракорпоральн ого оплодотворения смогли пройти 148 жительниц Сахалина и Курил. Для этого они выезжали в Санкт-Петербург, Москву и Хабаровск. Беременность наступила в 62 случаях.

Эффективность однократной процедуры, по данным Российской ассоциации репродукции человека, составляет 33%. Пациентки с отрицательным результатом могут воспользоваться этой услугой повторно – так же бесплатно. Более подробная информация о порядке направления семейных пар на процедуру ЭКО размещена на сайте министерства здравоохранения Сахалинской области.

В перспективе планируется поэтапно развивать вспомогательные репродуктивные технологии и на Сахалине. Базой для этого станет новый перинатальный центр, который планируется открыть в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного региона.