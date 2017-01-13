Сахалинские гимнастки заняли третье место первенства Дальнего Востока

В Хабаровске завершилось первенство ДФО по художественной гимнастике. Оно прошло в спортивном комплексе «Олимпия». В нем приняли участие спортсменки из шести регионов. В их числе гимнастки из Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия). Всего за путёвки на первенство России боролись больше сотни спортсменок.

Островной регион представляли: Дарья Парфентьева, Кристина Лапыренок, Юлия Фиголь, Николь Исакова, Полина Григорьева, Алекса Сафарова. Именно этим спортсменкам удалось принести в копилку 3 командное место.

Сахалинка Дарья Парфентьева в упорной борьбе прошла отбор в сборную команду Дальнего Востока. Таким образом, наша спортсменка сможет принять участие в первенстве России. Оно пройдет в Казани в феврале месяце. Дарья также заняла третье место в индивидуальной программе.

«Даша соревновалась по программе КМС, а это три года рождения – 2004-2002. Основными соперниками стали гимнастки из Приморья и Хабаровска, - рассказывает главный тренер сборной Ольга Лукина. – Мы очень рады таким результатам, у нас это получилось, благодаря слаженной работе всей нашей команды на протяжении всего 2016 года, несмотря на трудности и препятствия. Спасибо родителям, федерации, детям».

Также, в рамках Первенства Дальнего Востока по художественной гимнастике прошли соревнования в зачет второго этапа VIII летней Спартакиады учащихся России. Сборная команда Сахалинской области здесь тоже заняла третье командное место в групповых упражнениях. Здесь за регион выступали: Анастасия Маркина, Екатерина Царева, Александра Смирнова, Мелита Мелешкова, Валерия Жирикова, Анастасия Мягкова, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.