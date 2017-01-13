"Авангард" и "Анива" сразятся за право выступить в областном этапе "Золотой шайбы"

Сегодня в борьбу за путевку в областной финал турнира дворовых команд "Спорт против подворотни – Золотая шайба" вступили шесть детских команд старшей возрастной группы (2002-2003 г.р.) Анивского района, сообщает островная федерация хоккея.

В первых двух турах группового этапа две победы в свой актив записал троицкий "Авангард": подопечные Егора Нургалиева не без труда одолели сверстников из села Успенское (3:1) и более уверенно (5:2) переиграли дружину воспитанников Троицкого детского дома "Троицкие львы".

В матче команды "Анива" и "Таранай", несмотря на отличную игру в воротах Матвея Судака, мальчишки из Тараная уступили со счетом 1:6.

Потерпев крупное, но достойное поражение от "Авангарда", таранайская команда реабилитировалас ь в игре с соперниками из Успенского. Причем, на этот раз Матвей Судак еще раз доказал свое мастерство на последнем рубеже обороны и помог своей команде не только одержать крупную победу (6:0), но и оформить в свой актив первый "сухарь" в турнире.

В заключительных матчах сегодняшнего игрового дня еще одна команда из Троицкого "Космос" утром всухую переиграла "Троицких львов" – 5:0, а вечером уступила сверстникам из Анивы – 3:5. В этой игре у юных анивчан трижды был точен Артем Скрипник.

Скорее всего именно «Авангард» и «Анива» в личном споре определят лучшую детскую команду Анивского района, а победитель этой игры получит путевку в областной финал.

По словам руководителя регионального отделения Всероссийского Клуба "Золотая шайба" и автора проекта "Спорт против подворотни" Андрея Хапочкина, в районном отборочном этапе соревнований в Сахалинской области участвуют более 70-ти детских дворовых хоккейных команд из четырнадцати районов области. Чемпионы своих районов получат путевку на областные финальные игры турнира дворовых команд "Спорт против подворотни – Золотая шайба", которые пройдут в феврале и марте нынешнего года.

Три лучшие команды Сахалинской области в младшей, средней и старшей возрастных группах будут защищать честь островного региона в суперфинале Всероссийского клуба «Золотая шайба» в Сочи.