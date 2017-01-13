Специальная комиссия отберет сахалинскую молодежь для участия в международном фестивале

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Сегодня в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области прошло рабочее совещание. Его темой стало проведение Всемирного международного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Возглавил совещание заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

«Уже сейчас началась регистрация участников. Известно, что Сахалинская область сможет отправить на фестиваль 25 человек, семь из которых будут набраны в резерв. Также на фестиваль смогут отправиться 20 островных волонтеров», - отметил Егор Евгеньевич.

Возраст участников от 18 до 35 лет. Для участия в Фестивале каждый претендент должен зарегистрировать ся на официальном сайте XIX ВФМС - russia2017.com в разделе «Участникам», или через одноименное мобильное приложение. Принять участие в Фестивале возможно только по одному из двух направлений «Участник» или «Волонтер». На данный момент на сайте зарегистрировано уже 20 тысяч человек. «Это могут быть лидеры молодежных организаций и НКО, политических партий, молодые журналисты, преподаватели вузов, ученые, победители научных олимпиад и конкурсов. Сейчас мы займемся формированием комиссии. У нас срок до 23 января. Собеседования с претендентами, скорее всего, пройдут на базе Сахалинского государственного университета», - обратился к собравшимся начальник отдела молодежной политики Дмитрий Лугин.

До 15 апреля региональная комиссия должна провести отбор среди сахалинских кандидатов и отправить их анкеты организаторам.

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия и соберёт более 20 000 молодых людей из 150 стран мира.

Заметим, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 1947 года. Его организаторами выступают Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ) и Международный союз студентов (МСС). Последний раз фестиваль проходил в Эквадоре в 2013 году. В Москве мероприятие проходило дважды: в 1957 и 1985 годах, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.