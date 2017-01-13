Специальная комиссия отберет сахалинскую молодежь для участия в международном фестивале
Островной регион направит в Сочи 25 участников и 20 волонтеров
Сегодня в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области прошло рабочее совещание. Его темой стало проведение Всемирного международного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Возглавил совещание заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.
«Уже сейчас началась регистрация участников. Известно, что Сахалинская область сможет отправить на фестиваль 25 человек, семь из которых будут набраны в резерв. Также на фестиваль смогут отправиться 20 островных волонтеров», - отметил Егор Евгеньевич.
Возраст участников от 18 до 35 лет. Для участия в Фестивале каждый претендент должен зарегистрировать
До 15 апреля региональная комиссия должна провести отбор среди сахалинских кандидатов и отправить их анкеты организаторам.
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия и соберёт более 20 000 молодых людей из 150 стран мира.
Заметим, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 1947 года. Его организаторами выступают Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ) и Международный союз студентов (МСС). Последний раз фестиваль проходил в Эквадоре в 2013 году. В Москве мероприятие проходило дважды: в 1957 и 1985 годах, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.