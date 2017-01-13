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Около 80 сахалинцев примут участие в чемпионате ММА

Около 80 сахалинцев примут участие в чемпионате ММА

Бои пройдут в областной столице в ближайшие выходные

В предстоящие выходные, 21 и 22 января в Южно-Сахалинске состоится чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА), сообщает пресс-служба островного министерства спорта и молодежной политики.

В спортивном зале «Энергетик» (ул. Бумажная, 26) соберется более 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра.

В первый соревновательный день пройдут предварительный поединки в каждой возрастной и весовой категориях. А в воскресенье, 22 января, пройдут финальные бои.

Начало турнира 21 января в 09:00. Во второй день, соревнования начнутся в 12:00.

Организатором чемпионата выступает сахалинская общественная организация «Федерация смешанных видов боевых единоборств «ММА» при поддержке регионального министерства спорта и молодежной политики.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:07 +2
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