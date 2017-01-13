Волейболисты ВЦ «Сахалин» заняли третье место на турнире в Комсомольске-на-Амуре

А на соревнованиях в Хабаровске они оказались на седьмом месте

Календарный год только начался, а воспитанники ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» уже успели принять участие в нескольких турнирах в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Подопечные тренера Алексея Волкова выступили на «Рождественских встречах» в Комсомольске-на-Амуре и Дальневосточном новогоднем турнире в Хабаровске. В составе команды ВЦ «Сахалин» на эти состязания выезжали юноши 2001 – 2003 г.р. (Георгий Ефимов, Олег Мельников, Артем Ковалев, Василий Захаров, Егор Пуртов, Даниил Жуков, Константин Жуков, Владислав Приданников и Евгений Шаламов).

- В Комсомольске-на-Амуре мы выиграли у местной СОШ № 23 (3:0), но проиграли ДЮСШ (Комсомольск-на-Амуре) и команде Дземги, заняв в итоге третье место, - рассказал Алексей Волков. – На турнире в Хабаровске участников было больше. Сюда приехали волейболисты из Ленинского, Лучегорска, Комсомольска-на-Амуре, Шимановска. На предварительном этапе ВЦ «Сахалин» в подгруппе занял четвертое место. На втором этапе ребята выиграли два матча, что позволило им занять седьмое место.