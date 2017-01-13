новости
новости
Регистрация
Волейболисты ВЦ «Сахалин» заняли третье место на турнире в Комсомольске-на-Амуре

Волейболисты ВЦ «Сахалин» заняли третье место на турнире в Комсомольске-на-Амуре

А на соревнованиях в Хабаровске они оказались на седьмом месте

Календарный год только начался, а воспитанники ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» уже успели принять участие в нескольких турнирах в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Подопечные тренера Алексея Волкова выступили на «Рождественских встречах» в Комсомольске-на-Амуре и Дальневосточном новогоднем турнире в Хабаровске. В составе команды ВЦ «Сахалин» на эти состязания выезжали юноши 2001 – 2003 г.р. (Георгий Ефимов, Олег Мельников, Артем Ковалев, Василий Захаров, Егор Пуртов, Даниил Жуков, Константин Жуков, Владислав Приданников и Евгений Шаламов).

- В Комсомольске-на-Амуре мы выиграли у местной СОШ № 23 (3:0), но проиграли ДЮСШ (Комсомольск-на-Амуре) и команде Дземги, заняв в итоге третье место, - рассказал Алексей Волков. – На турнире в Хабаровске участников было больше. Сюда приехали волейболисты из Ленинского, Лучегорска, Комсомольска-на-Амуре, Шимановска. На предварительном этапе ВЦ «Сахалин» в подгруппе занял четвертое место. На втором этапе ребята выиграли два матча, что позволило им занять седьмое место.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:10 +2
Другие статьи по темам
Место
ХабаровскКомсомольск-на-Амуре
Прочее
волейбол
Популярное на ASTV
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца
Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Около восьми тысяч тонн молока получит Сахалин от совхоза «Корсаковский» за год
Около восьми тысяч тонн молока получит Сахалин от совхоза «Корсаковский» за год
Около 80 сахалинцев примут участие в чемпионате ММА
Около 80 сахалинцев примут участие в чемпионате ММА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru