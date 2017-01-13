Бананы и лимоны на Сахалине стремительно дешевеют

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Индекс потребительских цен по Сахалинской области в декабре 2016 года составил 100,6% (за период с начала года – 104,8%). Продовольственны е товары за месяц подорожали на 0,5% (за период с начала года цены выросли на 4,3%), непродовольствен ные товары подорожали на 0,7% (за период с начала года – на 6,8%), услуги - на 0,4% (за период с начала года - на 2,0%).

По данным ежемесячного наблюдения в декабре 2016 года по отношению к ноябрю по Сахалинской области отмечалось снижение цен на ряд основных продуктов питания: рис шлифованный на 1,9%, сельдь соленую – на 1,6%, свинину бескостную – на 0,9%, филе рыбное – на 0,7%, печень говяжью – на 0,4%.

В то же время за месяц по области выросли цены на майонез на 4,9%, муку пшеничную - на 3,5%, сыры - на 2,5%, молоко и молочную продукцию, рыбу мороженую (кроме сельди) – на 1,1%, мясо птицы, масло сливочное – на 1,0%, крупу гречневую – на 0,8%, крупу манную, пшено – на 0,5%, масло подсолнечное, макаронные изделия из пшеничной муки в/с – на 0,4%, говядину, колбасные изделия – на 0,3%.

Из овощной продукции капуста белокочанная свежая подорожала на 7,3%, огурцы свежие - на 7,2%, морковь – на 3,3%, чеснок – на 2,2%. Помидоры свежие подешевели на 4,6%, лук репчатый – на 2,5%.

Из фруктов и цитрусовых виноград подорожал на 7,1%, апельсины – на 0,4%, яблоки – на 0,2%. Бананы подешевели на 6,0%, лимоны – на 2,4%, груши – на 1,2%.

В декабре 2016 года по сравнению с ноябрем 2016 года дизельное топливо подорожало на 0,2%, бензин автомобильный марки АИ-92 - на 0,1%.

Из непродовольствен ных товаров в декабре 2016 года одежда женская подорожала на 3,2%, меха и меховые изделия - на 2,4%, одежда для детей школьного возраста – на 1,4%, табачные изделия – на 1,1%, одежда мужская – на 0,7%, электротовары и другие бытовые приборы – на 0,6%, моющие и чистящие средства – на 0,5%.

Среди наблюдаемых видов услуг дороже стали услуги в сфере зарубежного туризма (поездка в Китай) – на 10,6%, услуги воздушного транспорта – на 3,5%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Сахалинской области в декабре 2016 года составила 5355,04 рубля в расчете на месяц. По отношению к ноябрю 2016 года стоимость набора выросла на 0,8% (за период с начала года на 0,6%). За аналогичный период прошлого года стоимость набора составляла 5310,41 рубля в расчете на месяц. Индекс стоимости набора за декабрь 2015 года составил 100,3%, за период с начала года – 105,4%.

В Охе стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в декабре 2016 года составила 6180,13 рубля в месяц (за месяц увеличилась на 0,4%), Южно-Сахалинске – 5150,86 рубля (за месяц индекс составил 100,9%), Корсакове – 5208,82 рубля (за месяц увеличение на 0,3%), Поронайске – 5301,78 рубля (за месяц индекс составил 101,4%).

Дифференциация между самой высокой стоимостью набора (Оха – 6180,13 рубля в месяц) и самой низкой стоимостью набора (Южно-Сахалинск – 5150,86 рубля в месяц) составила 1,2 раза, сообщает пресс-служба Сахалинстата.