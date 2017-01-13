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Бананы и лимоны на Сахалине стремительно дешевеют
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Бананы и лимоны на Сахалине стремительно дешевеют

Стоимость минимального набора продуктов за декабрь составила 5 355 рублей

Индекс потребительских цен по Сахалинской области в декабре 2016 года составил 100,6% (за период с начала года – 104,8%). Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,5% (за период с начала года цены выросли на 4,3%), непродовольственные товары подорожали на 0,7% (за период с начала года – на 6,8%), услуги - на 0,4% (за период с начала года - на 2,0%).

По данным ежемесячного наблюдения в декабре 2016 года по отношению к ноябрю по Сахалинской области отмечалось снижение цен на ряд основных продуктов питания: рис шлифованный на 1,9%, сельдь соленую – на 1,6%, свинину бескостную – на 0,9%, филе рыбное – на 0,7%, печень говяжью – на 0,4%.

В то же время за месяц по области выросли цены на майонез на 4,9%, муку пшеничную - на 3,5%, сыры - на 2,5%, молоко и молочную продукцию, рыбу мороженую (кроме сельди) – на 1,1%, мясо птицы, масло сливочное – на 1,0%, крупу гречневую – на 0,8%, крупу манную, пшено – на 0,5%, масло подсолнечное, макаронные изделия из пшеничной муки в/с – на 0,4%, говядину, колбасные изделия – на 0,3%.

Из овощной продукции капуста белокочанная свежая подорожала на 7,3%, огурцы свежие - на 7,2%, морковь – на 3,3%, чеснок – на 2,2%. Помидоры свежие подешевели на 4,6%, лук репчатый – на 2,5%.

Из фруктов и цитрусовых виноград подорожал на 7,1%, апельсины – на 0,4%, яблоки – на 0,2%. Бананы подешевели на 6,0%, лимоны – на 2,4%, груши – на 1,2%.

В декабре 2016 года по сравнению с ноябрем 2016 года дизельное топливо подорожало на 0,2%, бензин автомобильный марки АИ-92 - на 0,1%.

Из непродовольственных товаров в декабре 2016 года одежда женская подорожала на 3,2%, меха и меховые изделия - на 2,4%, одежда для детей школьного возраста – на 1,4%, табачные изделия – на 1,1%, одежда мужская – на 0,7%, электротовары и другие бытовые приборы – на 0,6%, моющие и чистящие средства – на 0,5%.

Среди наблюдаемых видов услуг дороже стали услуги в сфере зарубежного туризма (поездка в Китай) – на 10,6%, услуги воздушного транспорта – на 3,5%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Сахалинской области в декабре 2016 года составила 5355,04 рубля в расчете на месяц. По отношению к ноябрю 2016 года стоимость набора выросла на 0,8% (за период с начала года на 0,6%). За аналогичный период прошлого года стоимость набора составляла 5310,41 рубля в расчете на месяц. Индекс стоимости набора за декабрь 2015 года составил 100,3%, за период с начала года – 105,4%.

В Охе стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в декабре 2016 года составила 6180,13 рубля в месяц (за месяц увеличилась на 0,4%), Южно-Сахалинске – 5150,86 рубля (за месяц индекс составил 100,9%), Корсакове – 5208,82 рубля (за месяц увеличение на 0,3%), Поронайске – 5301,78 рубля (за месяц индекс составил 101,4%).

Дифференциация между самой высокой стоимостью набора (Оха – 6180,13 рубля в месяц) и самой низкой стоимостью набора (Южно-Сахалинск – 5150,86 рубля в месяц) составила 1,2 раза, сообщает пресс-служба Сахалинстата.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:00 +4
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Комментарии
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 11:07
К чему бы это))
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+3
Online
Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 11:09
Странно. Буквально вчера была на "Янвате". Лимоны как стоили 220-230 руб. за кг, так и стоят.
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+5
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:50
Елена Потапова,
А шо такое Янват?)))
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+1
Online
Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 12:12
Добрый человек, Это "Янтарь"
))
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:41 Отредактированно сегодня, в 12:42
Елена Потапова,
А то я ни разумию шо цэ такэ..)))
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+1
Еще 3 комментария
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:22
Опять вранье... Где они видели вдруг подешевевшую свинину?
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+7
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 11:24
НюНик_просто_Анна, ну они подумали,что видели.
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+6
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 11:32 Отредактированно сегодня, в 11:33
Люблю статистику. Согласно её данных у нас подорожание продуктов состовляет в год около 6-7%, з/п стабильно растёт (средняя по области, дай бог памяти, как статистика сказала 40-45 т.р.). И чего бабушки жалуются, ведь им же пенсии подняли??? И, вообще, жизнь на острове почти как в Эмиратах, чего жаловатся-то??? Снег, грязь и воздух пока бесплатный, живите-радуйтесь.
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+4
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:51
Не забывайте-мы все едим голубцы!))депутаты мясо,мы капусту))
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+4
Abbatissa
Написано сегодня, в 13:15
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:37
Добрый человек, Похоже, что кроме слова "депутаты" вы других не знаете...

Счета вам за услуги не они выписывают... Цены на всё и вся не они поднимают...
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:48
VULKAN,
чёт ни в борщ,ни в красную армию.))))
я разве сейчас в чём то обвинил депутатов?....
читайте внимательно и не придирайтесь к словам.))
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+1
Еще 3 комментария
jkmu
Написано сегодня, в 12:15
Мы очень рады.Спасибо нашим депутатам кормильцам!!!!Но мы не в Африке живем....Мы так сказать плотоядные...
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+1
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 12:19
Benis
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+1
MrFreeman
Написано сегодня, в 12:27
Ведомство по статистике уже давно ведёт работу по написанию текстов для юмористических передач типа - Аншлаг. Кроме улыбки, недоумения их инфа не вызывает.
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+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:37 Отредактированно сегодня, в 12:39
чеггооо?! это где там что подешевело!? лимоны 250 р! курица 200!!! охренеть не встать! хлеб 50 рублей!
Из непродовольственных товаров в декабре 2016 года одежда женская подорожала на 3,2%, одежда для детей школьного возраста – на 1,4%, табачные изделия – на 1,1%, одежда мужская – на 0,7%, ну тут вообще все ясно...
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:44
Masenkaya, Мала того, что подорожало, но ещё упаковка и объём товара уменьшился (типа: стали миниатюрными. Скоро всё будет в упаковках с ......., а цена прежняя...
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+2
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:10
VULKAN, ага, тоже этот прикол заметила. сок не 2л, а 1.95, а цена 170р!
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:10
А есть список того, что вошло в минимальный продовольственный набор? с ценами и все такое?
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:46
Доска объявлений: Не проходите мимо!
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 13:49
по тихой превращаемся в банановую республику
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+1
багз-банни
Написано сегодня, в 15:59
Свежие огурцы уже в школах раздают!Сынишка вчера принёс 1,5 кг.
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+1
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:06
багз-банни, какая школа?счас подьедем.
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багз-банни
Написано сегодня, в 16:12
VLадимир, 30-я!
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