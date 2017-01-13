На юго-западном склоне «Горного воздуха» появилось постоянное освещение

Теперь любители горнолыжных видов спорта могут до закрытия кататься почти при дневном освещении

Третий день спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» работает в полноценном режиме с 9:00 утра до 21:00 часов. Теперь любители горнолыжных видов спорта могут до закрытия кататься почти при дневном освещении. На юго-западном серпантине завершилась установка опор, проведены работы по подключению электричества.

«Сезон 2015/2016 работала временная схема. Свет там был, но его было не достаточно для того, чтобы кататься в маске. Когда человек едет в экипировке, то видимость становится хуже, для этого необходимо усиленное освещение. Теперь оно здесь установлено» - рассказывает главный энергетик СТК «Горный воздух» Артем Москвитин.

На юго-западном серпантине установили 122 опоры. Их протяженность составляет 4,5 км. Закупкой столбов занималась компания «КБК-Соцстрой», их привезли из Иркутска. На установку и протягивание кабеля работы было потрачено более 31 миллиона рублей.

«Сложность работ заключалась в том, что здесь задействованы усиленные лампы, рельеф сложный. Также для нас очень важно соблюдение безопасности. Поэтому где-то кабель вели над землей, где-то под, чтобы горнолыжники не смогли его задеть» - добавляет Артем Москвитин.

На опорах освещения установлены светодиодные лампы, которые позволяют экономить электроэнергию. Каждый год сотрудники СТК проводят замену лампочек на энергосберегающие. Завод-изготовитель дает гарантию на три года. Одной из особенностей этих столбов является то, что теперь для замены ламп не нужно подгонять тяжелую технику. На опорах имеются лестницы, по которой электрик сможет беспрепятственно забраться наверх, починить неисправность, в случае ее возникновения.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.