Сахалинская спортсменка вошла в ТОП-10 этапа Кубка Азии

На южнокорейском курорте Йонгпьонг в рамках этапа Кубка Азии (Far-East Cup) по горнолыжному спорту накануне прошла вторая гонка в слаломе-гиганте.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, в состязаниях мужчин обе трассы без ошибок сумели пройти только 45 горнолыжников. Среди них двое сахалинцев. Дмитрий Ульянов занял 17-е место, а Алексей Жилин – 21-е. Быстрее них оказались пять россиян. Причем, Павел Трихичев занял первое место, а Евгений Пясик – третье.

В женской гонке прима островной сборной Влада Буреева показала десятый результат. Выше нее в итоговом протоколе из россиянок была только Анастасия Силантьева (четвертое место).