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Сахалинская спортсменка вошла в ТОП-10 этапа Кубка Азии

Сахалинская спортсменка вошла в ТОП-10 этапа Кубка Азии

На южнокорейском курорте Йонгпьонг накануне прошла вторая гонка в слаломе-гиганте

На южнокорейском курорте Йонгпьонг в рамках этапа Кубка Азии (Far-East Cup) по горнолыжному спорту накануне прошла вторая гонка в слаломе-гиганте.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, в состязаниях мужчин обе трассы без ошибок сумели пройти только 45 горнолыжников. Среди них двое сахалинцев. Дмитрий Ульянов занял 17-е место, а Алексей Жилин – 21-е. Быстрее них оказались пять россиян. Причем, Павел Трихичев занял первое место, а Евгений Пясик – третье.

В женской гонке прима островной сборной Влада Буреева показала десятый результат. Выше нее в итоговом протоколе из россиянок была только Анастасия Силантьева (четвертое место).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:31 +2
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багз-банни
Написано сегодня, в 09:53
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