Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения

По религиозной традиции во всех храмах области сегодня ночью были совершены Божественная Литургия и чин Великого освящения воды. В Южно-Сахалинске в полночь богослужение в кафедральном Соборе Рождества Христова возглавил Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. По окончании службы верующим раздали освященную воду. Многие из них также проследовали в городской парк культуры и отдыха, для того, чтобы принять крещенскую купель.

По приблизительным данным в первые минуты наступившего праздника в районе озера Верхнее Южно-Сахалинска собралось более 2 тысяч человек. Пик посещений пришелся на полночь, когда перед входом в купель собралась внушительная очередь. Впрочем она довольно быстро иссякла благодаря хорошей организации процесса со стороны руководства парка, вспомогательных усилий сотрудников МЧС, следивших за безопасностью и особым образом оборудованной «ледяной ванны» глубиной чуть более метра.

Для удобства посетителей были обозначены вход и выход. Большую часть водного пространства закрыли, а дно купели выложили деревом, сделав по ее краям удобные перила и тумбы для полотенец и вещей верующих. За их здоровьем в течение всей этой ночи пристально следили дежурившие водолазы и медики. По окончании водных процедур купальщикам предлагался горячий чай. В случае необходимости они также могли пройти в пункт обогрева и воспользоваться услугами мобильных раздевалок.

По подсчетам спасателей, в общей сложности в первые два ночных часа 19 января главная купель Южно-Сахалинска приняла около 500 человек.

- Я уже 15 лет купаюсь. Это лучшие ощущения в жизни, - поделился эмоциями от погружения в ледяную воду южносахалинец Алексей Дятленко.

- Перед тем как зайти в купель нужна небольшая разминка, - рассказал еще один один опытный крещенский купальщик из областного центра, тренер по греко-римской борьбе Андрей Синдяков. – Надо разогреться в течение 5-10 минут и только потом отправляться в воду. Для организма холод очень полезен – наступает кратковременное состояние шока, которое мобилизует все внутренние резервы и дает оздоровительный эффект. Ощущения непередаваемые, после процедуры очень легко себя чувствуешь и жить хочется с радостью. В народе говорят: будто заново родился.

- То что переживаешь в момент погружения не передать словами. Это настоящий восторг. Второй год подряд принимаю крещенскую купель и буду дальше это практиковать, - отметила Виктория Овчинникова из Долинска, которая специально отпросилась с дежурства на работе, чтобы посетить иордань.

Вместе с другими православными верующими погрузился в крещенскую купель сегодня и губернатор Олег Кожемяко. Глава региона поздравил собравшихся в городском парке с одним из главных христианских праздников.

- В этот день, как считается, происходит таинство очищения души и тела водой, которая приобретает особые свойства. Православные придерживаются данной традиции, кто - окунаясь в купель, а кто – просто совершая омовение дома. Хочу поздравить верующих с этим праздником и пожелать всем счастья, здоровья и благополучия, – сказал Олег Кожемяко.

Всего в Сахалинской области для верующих оборудованы 22 крещенские купели. По прогнозам сотрудников МЧС только в областном центре в таинстве омовения водой на территории городского парка сегодня примут участие около 8 тысяч человек.