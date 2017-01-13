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Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения

Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения

К концу дня купель примут около восьми тысяч жителей островного региона

По религиозной традиции во всех храмах области сегодня ночью были совершены Божественная Литургия и чин Великого освящения воды. В Южно-Сахалинске в полночь богослужение в кафедральном Соборе Рождества Христова возглавил Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. По окончании службы верующим раздали освященную воду. Многие из них также проследовали в городской парк культуры и отдыха, для того, чтобы принять крещенскую купель.

По приблизительным данным в первые минуты наступившего праздника в районе озера Верхнее Южно-Сахалинска собралось более 2 тысяч человек. Пик посещений пришелся на полночь, когда перед входом в купель собралась внушительная очередь. Впрочем она довольно быстро иссякла благодаря хорошей организации процесса со стороны руководства парка, вспомогательных усилий сотрудников МЧС, следивших за безопасностью и особым образом оборудованной «ледяной ванны» глубиной чуть более метра.

Для удобства посетителей были обозначены вход и выход. Большую часть водного пространства закрыли, а дно купели выложили деревом, сделав по ее краям удобные перила и тумбы для полотенец и вещей верующих. За их здоровьем в течение всей этой ночи пристально следили дежурившие водолазы и медики. По окончании водных процедур купальщикам предлагался горячий чай. В случае необходимости они также могли пройти в пункт обогрева и воспользоваться услугами мобильных раздевалок.

По подсчетам спасателей, в общей сложности в первые два ночных часа 19 января главная купель Южно-Сахалинска приняла около 500 человек.

- Я уже 15 лет купаюсь. Это лучшие ощущения в жизни, - поделился эмоциями от погружения в ледяную воду южносахалинец Алексей Дятленко.

- Перед тем как зайти в купель нужна небольшая разминка, - рассказал еще один один опытный крещенский купальщик из областного центра, тренер по греко-римской борьбе Андрей Синдяков. – Надо разогреться в течение 5-10 минут и только потом отправляться в воду. Для организма холод очень полезен – наступает кратковременное состояние шока, которое мобилизует все внутренние резервы и дает оздоровительный эффект. Ощущения непередаваемые, после процедуры очень легко себя чувствуешь и жить хочется с радостью. В народе говорят: будто заново родился.

- То что переживаешь в момент погружения не передать словами. Это настоящий восторг. Второй год подряд принимаю крещенскую купель и буду дальше это практиковать, - отметила Виктория Овчинникова из Долинска, которая специально отпросилась с дежурства на работе, чтобы посетить иордань.

Вместе с другими православными верующими погрузился в крещенскую купель сегодня и губернатор Олег Кожемяко. Глава региона поздравил собравшихся в городском парке с одним из главных христианских праздников.

- В этот день, как считается, происходит таинство очищения души и тела водой, которая приобретает особые свойства. Православные придерживаются данной традиции, кто - окунаясь в купель, а кто – просто совершая омовение дома. Хочу поздравить верующих с этим праздником и пожелать всем счастья, здоровья и благополучия, – сказал Олег Кожемяко.

Всего в Сахалинской области для верующих оборудованы 22 крещенские купели. По прогнозам сотрудников МЧС только в областном центре в таинстве омовения водой на территории городского парка сегодня примут участие около 8 тысяч человек.

 

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Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения, Фото: 1
Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения, Фото: 2
Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения, Фото: 3
Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения, Фото: 4
Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения, Фото: 5
Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения, Фото: 6
Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения, Фото: 7
Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения, Фото: 8
Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения, Фото: 9
Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения, Фото: 10
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Более 500 сахалинцев окунулись в прорубь в первые часы Крещения
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:38 +5
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 09:41
Крутяк! Молодцы)
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+2
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 10:29
Молодцы...правильно делают.
Раз в год окунаться тоже полезно.
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+2
Ogonek
Написано сегодня, в 10:33
У меня сегодня это действо не получается..а жаль..хотя до вечера еще много времени.
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+2
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 10:41 Отредактированно сегодня, в 10:42
Мне интересно кто там вёл счёт? Как считали и что то губера и порядка я там не видел. Как всегда толпа,давка и стадо пьяных. Мат и ор. Очень неприятный осадок остался от такой организации.
В раздевалках тесно,жопами трутся друг о друга,места мало,вешалок практически нет,многие раздевались на улице и очередь. По 10- 20 минут стояли.
Пока достоялся замёрз как цуцик. А на фото всё красиво,перед губером весь народ разогнали.
Когда я был ночью там толпа была,никакой организации. Да спасатели дежурили,скорая помощь тоже. Молодцы. А от остального ожидал лучшего.Вечером выложу видео.
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+4
Сергей Красноухов
Написано сегодня, в 10:45
VLадимир, в полночь действительно было многолюдно. Но к 2 часам ночи народ окунулся и рассосался. Да, и никто никого не разгонял, не говорите то, чего не было.
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:33
VLадимир, все это было ожидаемо. Вов, ты службу стоял? Если нет, то зачем обязательно ночью нырять? Днем не менее хорошо, и народу поменьше. Крещение-то не НГ, весь день 19.01.
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+5
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 11:38
VLадимир, Так людей много было, радоваться надо!))С праздником!))
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+2
Еще 12 комментариев
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 11:54
Я в 6 утра плюхнулась. Холодно брррр.....И уже керосина на пушку в женской раздевалке не хватило. И конечно следы веселухи, тапки разбросанные, полотенца забытые.
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+2
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 11:54
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+6
Анонимный
Написано сегодня, в 12:11
Я окунулся тоже трижды.
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+1
tourerv
Написано сегодня, в 12:12
Ночью нырял. Подождал пока народ разойдется и без давки без очереди нырнул.
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+5
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 13:56
tourerv, "без давки"
...
Марр.. Мороз крепчал!

В прорубь не прорваться - дожились.
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+1
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 14:07
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0
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 12:36
Купание в проруби никакого отношения к духовной жизни не имеет. Это одна из традиций, которая, к сожалению, переросла в суеверие. Нужно подходить с рассуждением к подобным процедурам, беречь свое здоровье и не рисковать им. Людям, которые не ходят в храм, не исповедуются и не причащаются, никакой духовной пользы от купания в проруби не будет. Многие из тех, кто традиционно погружается в прорубь на Крещение, говорят потом, что испытали облегчение и эйфорию:Будто заново родился, все грехи в проруби оставил". Этому состоянию есть медицинское объяснение. Погружение в ледяную воду большой стресс для организма. А при стрессе в кровь выбрасывается гормон адреналин, под воздействием которого и возникают подобные ощущения. Ничего общего с духовностью это состояние не имеет.Люди считают, что, придя раз в год на Крещение к проруби, они тем самым ведут христианскую жизнь. Это глубокое заблуждение. Также бытует мнение, что если человек окунется в проруби три раза, Господь тут же отпустит все его грехи. Это тоже неправда, потому что грехи отпускаются человеку в Таинстве Исповеди, и то при глубоком, сокрушенном и покаянном чувстве, когда человек изо всех сил покаялся перед Богом и начал вести борьбу с грехом. Тогда Господь, видя эти труды, отпускает человеку грехи — опять же в Таинстве Исповеди, а не в проруби. Не бывает такого, что человек грешит весь год, потом приходит к проруби, окунается в ней три раза и освобождается от греха.
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+7
max7676
Написано сегодня, в 12:50
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Лично я не буду исповедоваться нашим попам , и на это есть свои причины.
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+5
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 12:57
max7676,
Ты же не попам исповедуешься, они просто свидетели. Это гордыня Макс. Но не будем сейчас об этом)) это долгий разговор
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+2
max7676
Написано сегодня, в 13:00
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Да конечно не будем , может и гордыня , а может и личное убеждение .
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+5
Еще 20 комментариев
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:00
Думал-ли Иисус, крестясь в теплой реке Иордан, в январе месяце, что эти больные на всю голову русские...
Ну вы поняли.
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+6
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 13:27
marrozz,
Ну в Иерусалиме нет зим
только ночи холодные. Он не думал))
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+1
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 13:36
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, в Иерусалиме изредка снег выпадает. )))
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+1
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Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 13:41
Дядя_Федор, Выпадает)) но таких то зим как у нас нет))
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+2
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 13:47
Эх, жаль, что для избавления от грехов люди не применяют самобичевание. Вот Христа бичевали и потом все-таки распяли, хотя этого нельзя было делать по закону. А так многие считают, что окунулись и все.....никаких грехов.
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+2
Ptijka1
Написано сегодня, в 14:39
А ведь духовный наставник должен быть без нареканий .Думаю что об этом они и сами знают.В священном писании есть ряд требований для тех кто кто хочет быть опорой людям.И это как раз не только наличие знаний,очень важны качества,нравственность, чистота и.т.д.
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