Двухэтажный дом горит в Холмске

Фото очевидцев

В Холмске горит двухэтажный барак на улице Некрасова. Сообщение о пожаре от очевидцев поступило в 20.05. К месту пожара выехали две автоцистерны. Возгорание такой силы, что на месте пожарные запросили помощи, и к ним выдвинулась еще одна машина.

Рядом находятся другие бараки.

Дымом заволокло две улицы. Запах ощущается даже за несколько кварталов, в районе площади Ленина.

Дом расселен, причины возгорания пока не известны.