новости
новости
Регистрация
Двухэтажный дом горит в Холмске
Фото очевидцев

Двухэтажный дом горит в Холмске

На месте работают три автоцистерны

В Холмске горит двухэтажный барак на улице Некрасова. Сообщение о пожаре от очевидцев поступило в 20.05. К месту пожара выехали две автоцистерны. Возгорание такой силы, что на месте пожарные запросили помощи, и к ним выдвинулась еще одна машина. 

Рядом находятся другие бараки.

Дымом заволокло две улицы. Запах ощущается даже за несколько кварталов, в районе площади Ленина. 

Дом расселен, причины возгорания пока не известны. 

Автор: Александр Астапович, вчера, в 20:43 +1
Другие статьи по темам
Прочее
пожар
Популярное на ASTV
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Более миллиона рублей получит сахалинка, которой медики удалили здоровую почку
Более миллиона рублей получит сахалинка, которой медики удалили здоровую почку
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты
Водитель, сбивший на Пасху семью южносахалинцев, осужден на 4,5 года
Водитель, сбивший на Пасху семью южносахалинцев, осужден на 4,5 года

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 21:27
Написано: "Дом расселен, причины возгорания пока не известны."
Явный поджог, к бабке не ходи
Ответить
+3
Den
Написано вчера, в 21:53 Отредактированно вчера, в 21:54
Дешевле сжечь и новый построить, проходили уже. Постоянно жгут и поджигателей не находят.
Ответить
+5
Добрый человек
Написано вчера, в 22:21
ликвидация путём экономии затрат на снос.
Ответить
+1
Nochnoy_tranzit
Написано вчера, в 22:30
Слишком уж агрессивно опять пыхнул и по всей площади почти, маловероятно что бомжи или дети, очень похоже на спланированный поджог.
Ответить
+1
viktorya85
Написано вчера, в 22:35
Странно,что у прокуратуры не возникает вопросов после такой череды совпадений горящих расселенных домов!
Ответить
+2
Online
Игорь Иванов Online
Написано вчера, в 22:58
Пироманы ,kz
Ответить
+2
Oldgamer
Написано вчера, в 23:24
Александр Астапович, барак-это одноэтажное деревянное строение, а у вас то он дом,то барак.
Ответить
0
Sakhgirl
Написано сегодня, в 00:25
О!А я думала по Капитанской расселенный дом следующий будет! Пиро-снос в моде нынче?
Ответить
0
Станислав Ри
Написано сегодня, в 00:27
Холмск зачастил последнее время с пожарами. Попал дежурный караул, сил им!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
"Авангард" и "Анива" сразятся за право выступить в областном этапе "Золотой шайбы"
"Авангард" и "Анива" сразятся за право выступить в областном этапе "Золотой шайбы"
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru