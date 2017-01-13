Фото очевидцев
Двухэтажный дом горит в Холмске
На месте работают три автоцистерны
В Холмске горит двухэтажный барак на улице Некрасова. Сообщение о пожаре от очевидцев поступило в 20.05. К месту пожара выехали две автоцистерны. Возгорание такой силы, что на месте пожарные запросили помощи, и к ним выдвинулась еще одна машина.
Рядом находятся другие бараки.
Дымом заволокло две улицы. Запах ощущается даже за несколько кварталов, в районе площади Ленина.
Дом расселен, причины возгорания пока не известны.
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