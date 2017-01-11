Юным южносахалинцам предлагают записаться в секцию волейбола

ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» объявляет дополнительный набор мальчиков 2005-2006 г.р., желающих заниматься волейболом. Юным спортсменам будет предоставлена возможность познакомиться с азами волейбола и учиться этой игре пять дней в неделю (с понедельника по пятницу). Их ждут увлекательные и интересные тренировки, а также поездки на соревнования.

Время занятий утренней группы: с 08:00 до 09:30 (с понедельника по пятницу).

Время занятий дневной группы: с 14:30 до 15:50 (понедельник, среда, пятница).

Тренировать будущих звезд волейбола будет Алексей Волков. Тренер ответит на все Ваши вопросы по телефону 8-914-086-42-49.

Напомним, что спортивный комплекс ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» находится по адресу ул. Горького, 7/3 (телефон 24-88-44), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.