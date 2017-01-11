Народный артист России представит сахалинцам «Пиковую даму»

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22 января в 18:00 на большой сцене Чехов-центра Евгений Князев представит моноспектакль «Пиковая дама». Одно из самых мистических произведений Александра Пушкина в исполнении народного артиста России, лауреата Государственной премии Российской Федерации не оставит зрителей равнодушными. Благодаря мастерству и изобретательност и артиста оживут знаменитые пушкинские образы - старая графиня, скромная Лизонька, и, разумеется, раздираемый противоречиями Германн.

Постановка целиком построена на великолепном пушкинском тексте и выдающемся актерском мастерстве великого российского артиста. Стоя у микрофона и не меняя костюмов, Князев буквально гипнотизирует зрителя, магически завладевая им.

Евгений Князев - ведущий актер Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, ректор театрального института им. Б.Щукина. Он сыграл целый ряд главных ролей в самых известных постановках прославленной труппы. Среди них - спектакли «Три возраста Казановы», «Зойкина квартира», «Без вины виноватые», «Анна Каренина» и другие. Снимался в таких известных фильмах и сериалах, как «Простые истины», «Девять жизней Нестора Махно», «Монтекристо», «Вангелия». Широкое признание отечественных зрителей заслужила его работа в фильме о Вольфе Мессинге, сообщает пресс-служба ГАУК «Чехов-центр».